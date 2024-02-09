Cervantes Enstitüsü, İstanbul’un ardından Ankara’da da açılıyor

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:21

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:21

Montero, İspanya Büyükelçiliği’nin resmi ikametgahında, enstitünün Ankara’da açılacak birimiyle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Enstitünün misyonunun İspanyol kültürünü İspanyolca dilinde savunmak ve yaymak olduğunu söyleyen Montero, “İspanyol kültüründen bahsederken İspanyolca kültürünü, fakat aynı zamanda devletin diğer resmi dilleri olan Katalanca, Galiçyaca ve Baskçayı da kastediyoruz” dedi. Montero, İspanyolcanın dünyada anadil olarak konuşulan diller arasında Mandarin Çincesinden sonra ikinci, uluslararası ilişkilerde ise İngilizceden sonra ikinci dil olduğunu anımsatarak “Cervantes Enstitüsü’nün uluslararası ağda varlık gösterdiği yer sayısı bu yıl Avrupa, Asya ve Afrika’da 100’e ulaştı” diye konuştu. Enstitünün 2001’de açılan İstanbul biriminin ardından Ankara’da, İspanya Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, Başkent Üniversitesi’nde bir uzantısının açılacağından bahseden Montero, “Biz İspanyol kültürünü tüm değerleriyle birlikte öğretmeyi seviyoruz. Türkiye birçok kültürel geleneğin ve birçok kesişmenin yaşandığı bir ülke ve bu nedenle kültürlerarasılık üzerine çalışmak için Türkiye önemli bir referans noktası” ifadelerini kullandı. Neden Başkent Üniversitesi sorusunu yanıtlayan Montero, “Üniversitenin kurucusu da çok prestijli bir tıp bilimcisi. Ve Cervantes Enstitüsü, İspanyolcayı sadece bir kültür dili değil aynı zamanda bir bilim ve teknoloji dili haline getirmek istiyor. Bu anlamda Başkent Üniversitesi çok önemli” dedi.

‘Özgürce ve bağımsız’

Enstitünün programı hakkında bilgi veren Montero, “Yabancı dil olarak İspanyolca dersleri, İspanyolca öğretmenlerinin eğitimi için dersler, İspanya’da resmi geçerliliği olan sınavlar ve sertifikalar, Latin Amerika elçilikleriyle bağlantılı olarak film, müzik ve edebiyatla ilgili kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi yer alıyor. Üniversite, tüm akademik faaliyetler için büyük bir destek sağlayacaktır. Ayrıca kültürel faaliyetlerin organizasyonunda özgürce ve bağımsız olarak çalışmamıza da olanak sağlayacaktır” diye konuştu. Aynı zamanda bir şair olan Montero, dil çaşitliliğine saygının önemli olduğunun altını çizerek “Edebiyat en mahrem hayatımızla ilgilidir ve herhangi bir anadil iyi bir edebi ifade olabilir. Benim için İspanyolca önemlidir çünkü ‘anne üşüyorum’ demeyi öğrendiğim ya da ilk kez ‘seni seviyorum’ dediğim dildir. İşte bu yüzden birinin ‘üşüyorum’ ya da ‘seni seviyorum’ yazabildiği her dile saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.