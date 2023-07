Christopher Nolan'dan James Bond isteği: “İnanılmaz bir ayrıcalık olurdu”

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:01

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:20

Tüm sinema tutkunlarının beklediği Oppenheimer geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Nolan imzalı taşıyan Oppenheimer vizyona girdiği günden beri çekim teknikleriyle, senaryosuyla, filmde yer alan sahneleriyle büyük bir beğeni topladı. Her ne kadar Barbie'nin gerisinde kalan bir gişeye sahip olsa da hiç özel efektin yer almadığı "bir atom bombası" filmi olması dikkatlerin üzerinden çekilmemesine neden oldu.

Nolan geçtiğimiz günlerde katıldığı basın turunda Oppenheimer'dan önce yönetmiş olduğu filmi Tenet hakkında konuştu. Tenet'i çekerken ilham aldığı 1997 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me’den etkilendiğini söyledi. Yönetmen bu filmin sinemada izlediği ilk film de olabileceğini söyledi.

2021 yılında Daniel Craig’in role veda ettiği 25. James Bond filmi No Time to Die ile ünlü seride bir dönem daha kapanmıştı. Yeni Bond’u hangi oyuncunun canlandıracağı bilinmezken yeni filmlere dair yönetmen ve senarist bilgisi de bulunmuyor.

SERİNİN YENİ YÖNETMENİ NOLAN OLABİLİR Mİ?

James Bond’a sevgisiyle bilinen Christopher Nolan, Oppenheimer’ın basın turları kapsamında bir James Bond filmi yönetme fikrine nasıl yaklaşacağı sorusuna yanıt verdi:

“Bir James Bond filmini yönetmek inanılmaz bir ayrıcalık olurdu. Aynı zamanda, böyle bir karakteri ele aldığınızda belli başlı kısıtlamalarla da karşılaşıyorsunuz.”

Nolan, James Bond’un mirasını üstlenmeye cesaret edecek her yönetmenin eldeki malzemeye “doğru tutumla” yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Yaratıcı hayatınızda ifade etmek istediklerinizi ifade edebileceğiniz ve uygun kısıtlamalar dahilinde bir şeye gerçekten dalabileceğiniz doğru an olmalı. Çünkü asla böyle bir şeyi üstlenip yanlış yapmak istemezsiniz.”

Nolan ayrıca, Batman üçlemesini yönetmek için imza attığında da benzer bir sorumluluk hissettiğini sözlerine ekledi. Bununla birlikte herhangi bir projede yer alacaksa, yaratıcı bir kişi olarak tamamen benimsenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

“Masaya yaratıcı olarak ne getireceğinize tamamen bağlı olmadan bir filmi çekmek istemezsiniz. Yani yazar olarak, oyuncu olarak, her şeyiyle bu tam bir paket. Bir karaktere katacaklarınızın tamamını katmanız açısından size gerçekten ihtiyaç duyulması ve istenmeniz gerekir. Aksi takdirde ne yaptıklarını görmek için ilk sırada olmaktan çok mutluyum.”