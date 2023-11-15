CKM'de Atatürk ve Cumhuriyet söyleşisi yapıldı
Ankara Tunalı Hilmi Rotary Kulübü üyeleri, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) Atatürk ve Cumhuriyet söyleşisi düzenledi.
Ankara Tunalı Hilmi Rotary Kulübü üyelerinin düzenlediği Atatürk'ü anma günü kapsamında, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Atatürkçülüğün ve Cumhuriyetçiliğin önemi tartışıldı. Kulüp üyeleri dün Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdikten sonra CKM'de gazetemiz ve yayınevimiz yazarlarından Uluç Gürkan ve Işık Kansu'nun söyleşisine katıldılar. Söyleşide, Uluç Gürkan; Kemalizmin uygulama, yöntem ve felsefe açısından hem Türkiye'ye, hem de dünyaya örnek olmaya devam ettiğini söyledi. Işık Kansu da, Cumhuriyet devriminin bağımsızlık ilkesine vurgu yaptı.
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