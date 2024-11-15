Cumhuriyet yazarları Aydın’da

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 04:00

Aydın Kitap Fuarı, bugün Aydın Tekstil Park’ta kapılarını açıyor. 24 Kasım’a kadar sürecek olan fuara ünlü yazarlar ve yayınevleri katılacak, söyleşiler ile imza günleri düzenlenecek. Onur konuğu Ayşe Kulin’in söyleşisi başlayacak olan fuar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Cumhuriyet Kitap’ın da stant açacağı fuarda Cumhuriyet yazarları da okurlarıyla bir araya gelecek. 16 Kasım saat 14.00’te Halil Genç, aynı gün saat 16.00’da da Ahmet Gülen okurları için kitaplarını imzalayacak. 23 Kasım saat 16.00’da Mehmet Emin Elmacı ve 24 Kasım’da saat 14.00’te de Mustafa Balbay okurlarıyla bir araya gelecek.