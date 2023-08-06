Cumhuriyet yazarları Didim’de

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:56

Aydın’da Didim Belediyesi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali kapılarını açtı.

Gazetemizin yazarlarından Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu 12 Ağustos’ta okurlarıyla bir araya geleceği festivalde 16. ve 22. dönem CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 13 Ağustos’ta Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “Yolumuzu Aydınlatanlar” kitabının söyleşisini ve imza gününü gerçekleştirecek.

Altınkum Yazarlar Festivali her akşam saat 20.30’da başlarken gazeteci ve yazar birçok tanınan sima festivalde okurlarını bekliyor olacak.