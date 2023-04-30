Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluştu

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

Yazarlarımız Çimen Turunç Baturalp, Ataol Behramoğlu, Mine G. Kırıkkanat, Işık Kansu, Mustafa Balbay, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. H. Haluk Erdem ve Murat Ağırel okurları için kitaplarını imzaladı. Yurttaşlar fuardaki Cumhuriyet Kitapları standına büyük ilgi gösterdi.

Ayrıca yazarlarımız Dr. Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. H. Haluk Erdem, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier ve Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu’nun yönetiminde, “Cumhuriyet’in Onarımında Köy Enstitüleri Deneyimi” konulu bir söyleşi yapıldı.

Fuarda bugün Şükran Hülagü Genç, Ahmet Yavuz, Ataol Behramoğlu, Zeynep Çamak Atış ile Hürriyet Yaşar, Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla buluşacak. lHaber Merkezi