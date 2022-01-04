DasDas yeni yıla hızlı başlıyor

04 Ocak 2022 Salı, 04:00

DasDas’ta yeni yılın ilk haftasında tiyatroseverlerin büyük beğenisini toplayan DasDas prodüksiyonları seyirciyle buluşmaya devam edecek. Konuk oyun olarak ise 10 Ocak’ta “Cimri” var. “+1 Sunar: Adamlar” konseri ise 14 Ocak’ta DasDas’ın yeni yıldaki ilk konseri olacak. Program şöyle: 5 Ocak akşamı 20.30’da Shakespeare’in unutulmaz aşk hikâyesi “Romeo & Juliet” sahnede olacak. Deniz Can Aktaş’ın Romeo’ya, Naz Çağla Irmak’ın Juliet’e hayat verdiği oyun 13 Ocak akşamı yine 20.30’da DasDas’ta izlenebilecek.

“Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı”, yeni yılda ilk kez 6 ve 7 Ocak akşamları 20.30’da sahnelenecek. Usta sanatçı Şener Şen’e Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan’dan oluşan genç bir kadronun eşlik ettiği oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor.

DasDas’ın yeni prodüksiyonlarından “Ağaçtaki Kız” ise 9 Ocak’ta DasDas Sahne’de sahnelenecek. Ahsen Eroğlu ve Tunahan Çilingir’in tiyatro sahnesinde bir araya geldiği İlksen Başarır yönetmenliğindeki oyun, Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından sahneye uyarlandı.

ÇOCUK OYUNLARI...

DasDas Çocuk’un oynanmaya başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen oyunu “Astro Ay’a Tırmanıyor” 8 Ocak günü 13.00’te DasDas Atölye’de olacak. Tasarımını ve yönetmenliğini Alper Baytekin’in üstlendiği oyunda Bağış Angigün ve Buse Demirel, Babi ve dostu Astro’nun macera dolu hikâyesini minik tiyatroseverlerle buluşturuyor. Gamze Güzel ve Pelinsu Ekşioğlu’nun sahneyi paylaştığı, Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği DasDas Çocuk’un bir diğer oyunu “Göçebe” 9 Ocak günü 13.00’te DasDas Atölye’de olacak.