Deli Saçması filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Deli Saçması filmi nerede çekildi?
2016 yılında vizyona giren Deli Saçması filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Deli Saçması filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Deli Saçması filmi nerede çekildi?
Deli Saçması filminin yönetmen koltuğuna Kemal Uzun oturuyor. 2016 yapımı olan film 1 saat 47 dakika sürüyor.
DELİ SAÇMASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Doktorun iyileştiklerine karar verip taburcu ettiği iki akıl hastası Rıfat ve Tahsin mahallelerine geri dönerler ve Rıfat'ın annesi Ayten Hanım'ın evinde kalmaya başlarlar. Mahalle Kentsel Dönüşüm projesi kapsamına alınmıştır. Mahalledeki bütün evler yıkılacaktır. Bir gece yatak odasının tahta zemini çökünce bizimkiler kendilerini gizli bir bodrumda bulurlar. Bodrum'da kazma kürek ve kazılmış bir tünelin yanı sıra bir de define haritası bulurlar.
DELİ SAÇMASI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Deli Saçması filminin oyuncu kadrosunda; Murat Akkoyunlu, Emin Gürsoy, Zuhal Yalçın, Gözde Türkpençe, Aydan Çakır yer alıyor.
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