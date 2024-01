Den Ze'den yeni tekli: Güzel Değil

Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:08

Güncelleme: 03.01.2024 - 13:08

Daha önce Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Besteci, En İyi Söz Yazarı, En İyi Yorumcu ödüllerinin tamamını alan Den Ze sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan, "Güzel Değil"i müzikseverlerin beğenisine sundu.

"Neylerim" isimli teklisiyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan Amerika Berklee College of Music mezunu genç sanatçı Den Ze, "Güzel Değil"i şu sözlerle anlattı: "Birisine çarpıldığında öyle bir açlığa düşüyorsun ki ruhunu ondan başka hiçbir varlık canlandıramıyor. Anadolu'nun kalbi bu aşkla yanıyor. Evrendeki her ama her şeye öyle büyük aşk duyduğunuzu düşünsenize...”