Denis Villeneuve ve Eric Roth, uzay temalı bir proje üzerinde çalışıyor!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 20:44

Güncelleme: 26.11.2023 - 20:44

"Killers of the Flower Moon"un senaristi Eric Roth, "A Script Apart" podcast'inde yaptığı bir röportajda, Denis Villeneuve için gizli bir senaryo yazdığını açıkladı. Roth, bu projenin "Uzay ve Zaman" temasına odaklandığını belirtti ve "Kesinlikle sonsuzlukla ilgili." dedi.

Bu açıklama, Denis Villeneuve'ün uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu gösteriyor. Roth, daha fazla ayrıntı vermemekle birlikte, Villeneuve'ün bilim kurgu türündeki projelerine olan ilgisini vurguladı.

Villeneuve'ün önceki çalışmaları, "Blade Runner 2049" ve "Arrival" gibi bilim kurgu ve fantastik temalı filmlerle dikkat çekmişti. Eric Roth'un bu yeni senaryo ile hangi yöne gidileceği merakla bekleniyor.

Bu yeni proje, Arthur C. Clarke'ın "Rama ile Randevu" adlı eserinin uyarlaması olabilir. Villeneuve, daha önce "Rama" üzerinde çalıştığını belirtmişti ve Roth'un açıklamaları bu yönde bir ipucu olabilir. Ancak, daha fazla ayrıntıya ve resmi bir duyuruya ihtiyaç duyulacak.