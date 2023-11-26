Denis Villeneuve ve Eric Roth, uzay temalı bir proje üzerinde çalışıyor!

Oscarlı yönetmen Denis Villeneuve'nin yeni projesi hakkında Killers of the Flower Moon yapımının senaristi Eric Roth'tan yeni bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 20:44
Denis Villeneuve ve Eric Roth, uzay temalı bir proje üzerinde çalışıyor!
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"Killers of the Flower Moon"un senaristi Eric Roth, "A Script Apart" podcast'inde yaptığı bir röportajda, Denis Villeneuve için gizli bir senaryo yazdığını açıkladı. Roth, bu projenin "Uzay ve Zaman" temasına odaklandığını belirtti ve "Kesinlikle sonsuzlukla ilgili." dedi.

Bu açıklama, Denis Villeneuve'ün uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu gösteriyor. Roth, daha fazla ayrıntı vermemekle birlikte, Villeneuve'ün bilim kurgu türündeki projelerine olan ilgisini vurguladı.

Villeneuve'ün önceki çalışmaları, "Blade Runner 2049" ve "Arrival" gibi bilim kurgu ve fantastik temalı filmlerle dikkat çekmişti. Eric Roth'un bu yeni senaryo ile hangi yöne gidileceği merakla bekleniyor.

Bu yeni proje, Arthur C. Clarke'ın "Rama ile Randevu" adlı eserinin uyarlaması olabilir. Villeneuve, daha önce "Rama" üzerinde çalıştığını belirtmişti ve Roth'un açıklamaları bu yönde bir ipucu olabilir. Ancak, daha fazla ayrıntıya ve resmi bir duyuruya ihtiyaç duyulacak.


Denis Villeneuve Killers of the Flower Moon Eric Roth

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