Devlet Tiyatroları yeni sezona, 17 yeni oyunla başlıyor

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

İstanbul’un 4, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları’nin ise 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

“Seneye Bugün”, “Gazale (Uzun Gece)”, okuma tiyatrosu “Bir Arap Gecesi” ve çocuk oyunu “Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)” İstanbul sahnelerinin seyirciyle buluşacak yeni oyunları olacak. Bursa Devlet Tiyatrosu ise Tennessee Williams’ın başyapıtı “Sırça Kümes” ile bugün saat 20.00’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

İzmir’de yeni sezonun ilk oyunu 5 Ekim’de Konak Sahnesi’nde sahnelenecek olan “Ben Feuerbach” olacak. Ankara Devlet Tiyatrosu “Periferi”yi İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde, “Dr. Jekyll ile Bay Hyde”ı Akün Sahnesi’nde; Adana Devlet Tiyatrosu “Gecenin Karanlığında” oyununu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde; Diyarbakır Devlet Tiyatrosu “Bir Adam Yaratmak” adlı eseri Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi’nde ve “Gün Eksilmesin Penceremden“i de Oda Tiyatrosu Sahnesi’nde seyirciyle buluşturacak. Antalya Devlet Tiyatrosunun “Ziyaretçi” adlı oyunu Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Küçük Salon’da; Konya Devlet Tiyatrosu’nun “Karanlıkta Komedi” adlı eseri ile “Kadınlar İstasyonu” oyunu Devlet Tiyatroları Sahnesi’nde; Van Devlet Tiyatrosunun “Üç Yaşam Bir Öykü” eseri ise Kültür Merkezi Sahnesi’nde perdelerini açacak.

Yeni oyunların yanı sıra “Cimri”, “Kontrabas”, “Sonsuzluk Kitabevi”, “Bizim Yunus”, “Âşık Veysel”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “İki Bekâr”, “Akide Şekeri”, “Kürk Mantolu Madonna”, “Ölümcül Oyun” ve “39 Basamak” gibi oyunlar tekrar sergilenecek.

BİLETLER SATIŞTA

Biletler internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu.