Dijitale yeni polisiye

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

İngiliz yazar Barbara Nadel’in çok satan kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul’unda geçen dizi 8 bölüm. Ben Schiffer’ın senaryosunu üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev’in yanı sıra Lynsey Miller ve ödüllü yönetmen Nisan Dağ da oturuyor. Dizinin ilk iki bölümü dün TV+ platformunda yayımlandı. İlk bölümü ise önceki gün basın gösteriminde TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, dizinin başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen, yönetmenlerden Dağ’ın katılımıyla izledik.

DUBLAJ VE BETİMLEME

Öncelikle dizinin çoğunlukla İngilizce olduğunu not düşelim. Ancak oyuncuların sesinden Türkçe dublaj ve Türkçe altyazılı orijinal dil seçeneklerinin de bulunduğunu öğrendik. Ayrıca sesli betimleme ve işaret dili ile anlatım seçenekleri de sunuluyor. Bölümlerin süresi yaklaşık 50 dakika. İlk bölümün akıcılığında bir sorun görünmüyor, sıkmadan kendini izletiyor, yer yer Bilginer’in mizahi yönü ortaya çıkıyor. Her iki bölümde bir, toplamda dört cinayet hikâyesi izletecek olması da dizinin heyecanla takip edilmesini kolaylaştırabilir.

Haluk Bilginer, canlandırdığı karizmatik “Çetin İkmen” karakteriyle yine döktürüyor. Gösterim öncesi yapılan basın toplantısında öğrendiğimize göre Bilginer karakteri okur okumaz çok sevmiş.

‘AYIP OLURDU’

Usta sanatçı, “Oynamasam karaktere ayıp olurdu” derken zorlu çekim sürecini şu sözlerle anlattı: “Çok severek çalıştığım bir proje. Zaman kısıtlılığı nedeniyle neredeyse projede yer alamayacaktım. Fakat sonra çalıştığım diğer projenin ekibiyle Türk Dedektif tarafı bir anlaşmaya vardılar ve ben haftada 7 gün çalışarak iki projeyi birden yürütebildim. İyi ki öyle yapmışım...”

‘HEYECANLA GİRDİM’

Yasemin Kay Allen’ın karakterinin derinlerine ilk bölümde çok fazla inemedik. Ancak Allen, güzel bir iş ortaya çıkacağına yüzde 100 emin olduğunu söylerken şöyle konuştu: “Heyecanla girdiğim bir proje. Görüşmeler sonrası rolü aldığımı tahmin ettiğim andaki sevincimi annemle paylaştığım an benim için çok değerliydi.”