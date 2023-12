Distopik gelecekte aşk, umut ve mücadele dolu bir hikaye: The End We Start From

Yayınlanma: 01.12.2023 - 21:15

Güncelleme: 01.12.2023 - 21:15

Mahalia Belo'nun yönettiği ve Jodie Comer'ın başrolünde yer aldığı "The End We Start From" adlı kıyamet sonrası hayatta kalma gerilimi filminin yeni fragmanında, çevresel bir krizin Londra'yı sular altında bıraktığı ve ailesini parçaladığı bir dünyada, Comer'ın canlandırdığı bir annenin hikayesi anlatılıyor. Film, Joel Fry'ın canlandırdığı müstakbel kocası ve yeni doğan bebeğiyle birlikte, yükselen sularla mücadele ederken zorluklarla karşılaşan bir annenin hikayesini konu alıyor.

Film, Megan Hunter'ın aynı adlı romanından uyarlandı ve Comer'ın karakteri, çocuğu ve sevgi dolu eşiyle mutlu bir aileye sahip bir anne olarak tanıtılır. Ancak çevresel bir felaket, bu pastoral hayatı paramparça eder ve Comer'ın karakteri, bebeğiyle birlikte güvenli bir sığınak bulmak için yola çıkar. Filmin fragmanı, Comer'ın karakterinin yaşadığı zorlu süreci, karşılaştığı yabancılar ve kendi içsel mücadeleleriyle birleştirerek izleyiciye etkileyici bir hikaye sunuyor.

"The End We Start From", Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildikten sonra eleştirmenlerden olumlu yorumlar alarak dikkat çekti. Film, Jodie Comer'ın yanı sıra Mark Strong, Nina Sosanya, Gina McKee, Katherine Waterston ve Benedict Cumberbatch gibi önemli oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor. Belo'nun yönettiği film, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatan benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır.

Film, 8 Aralık'ta New York ve Los Angeles'ta sınırlı bir gösterimle başlayacak ve 19 Ocak 2024'te ABD genelinde vizyona girecek. Duygusal yükü yüksek ve çarpıcı bir atmosfere sahip olan "The End We Start From", izleyicilere distopik bir gelecekte aşk, umut ve mücadele dolu bir hikaye sunmayı vaat ediyor.