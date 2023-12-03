Doğa yaşamın dengesini kurar

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 04:11

Japonya dünyada doğaya saygı duyan, geleneklerine en bağlı ülkelerin başında yer alır.

Şintoizm doğaya tapmak demektir, Japon toprakları başta olmak üzere tüm tabiat kutsal kabul edilir. Doğa insanların fiziksel, zihinsel, tinsel sağlığını destekleyen bir güçtür.

Buna karşın ne yazık ki son yıllarda Japonlar da vahşi kapitalizmle boğuşmaktalar.

Drive My Car filmiyle en iyi yabancı film Oscar’ı, Cannes’da altın palmiye ödülünü alan Japon yönetmen-senarist Ryusuke Hamaguchi, salt kâr amacı güden dev şirketlerin pençesinde Japon toplumunun ne denli değiştiğini “Kötülük Diye Bir Şey Yoktur” adlı sosyal dramında minimalist özgün anlatımıyla betimliyor. Tokyo’ya çok yakın Mizubiki köyünde Takumi ile 8 yaşındaki kızı Hana adeta doğayla bütünleşmişlerdir. Baba odun keser, yemeğe koymak için yabani wasabi toplar, derenin tertemiz suyunu yerel lokantada pişirilen eriştelerin lezzetini artırması için bidonlara doldurur. Ormanda dolaşırken baba kızına ağaçların ismini tek tek sorar, göl kenarından sülün tüyü toplarlar, insanlardan kaçan utangaç yaban geyiklerini görürler. Uzaktan bu güzelim geyikleri avlayan avcıların silah sesleri duyulur. Doğanın görkemi, dinginliği, derenin şırıltısı, kuşların sesi, büyülü atmosfer peri masallarını anımsatır.

İNSAN DOĞANIN KURDUDUR

Bu gerçeküstü tablo ne kadar sürecek diye düşünmeye başlarız. Birden köye yabancılar geliverir. Amaçları buradaki dengeyi, uyumu bozup zengin olmaktır.

Plan sekanslarla, kaydırmalarla, panoramik planlarla, pastoral görüntülerle Drive My Car’da birlikte çalıştığı Eiko Ishibashi’nin etkileyici müziğiyle yönetmen doğaya saygısını sunar.

Kentlileri hedefleyen lüks açık hava kampı projesi dere ve geyik yolunun üzerindedir, bu da doğanın zehirlenmesi demektir. İnsan, ekosistemi, doğanın dengesini altüst ederse kaos başlar. Doğaya zarar verilmesinin elbette bir bedeli olmalıdır, kötülük elbette vardır, insan doğanın kurdudur, doğaya hükmetmek ister, saygısızlık eder, hor görür. Köy, yabancı bir kişiyi dahi kabul etmez. Denge anahtardır, dengeyi bozarsanız kargaşa başlar der muhtar Omika. Drive My Car’da Anton Çehov’dan etkilenen, Kötülük Diye Bir Şey Yoktur’da Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen’in 1882’de yazdığı Bir Halk Düşmanı oyunundan esinlenen Yamaguchi finali izleyicinin yorumuna bırakır. Oyuncuların toplu performansları başarılıdır.

Omika Hitoshi, Nishikawa Ryo, Kosaka Ryuji, Shibutani Ayaka, Taijiro Tamura’nın oynadığı,”doğa yok olursa olursa insan da yok olur” mesajını ileten “Kötülük Diye Bir Şey Yoktur” Başka Sinema kapsamında gösterime girdi.