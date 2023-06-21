Doğaçlama Ansambul, Ankara’da gerçekleşti

Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 21.06.2023 - 09:51

Doğaçlama Ansambul projesinin etkinliği, 12 Haziran’da Ankara Kalesi hanlar bölgesinde gerçekleşti. Katılımcıların duyularını öne çıkararak mekanın izini sürdüğü kolektif sanatsal bir deneyim olan proje, ODTÜ ve Çankaya Üniversitesi mimarlık fakültelerinden Ataöv ve Gölgelioğlu’nun koordinasyonunda yürütülüyor. Kolaylaştırıcılığını film yönetmeni Enver Arcak’ın, Devlet Opera ve Balesi’nden dansçı ve koreograf Bürge Kayacan’ın, perküsyonist Ziya Özsökmenler’in yaptığı projede ODTÜ mimarlık ve mühendislik fakülteleri öğrencilerinin öncülüğünde ve kale sakinlerinin katılımıyla yaratıcı video sanatı kapsamında hanlar bölgesinde kısa video kompozisyonları üretildi. Ayrıca katılımcılar, hanlar bölgesinin beş farklı noktasında mahallenin sesi ve müzik enstrümanları eşliğinde mekanın kolektif doğaçlama hareketini ve tınısını üretti. Projede üretilen videolar, sahne performansı eşliğinde sonhabarda kalede gerçekleşecek etkinlikte izleyiciyle buluşacak. Doğaçlama Ansambul, yerle olan ilişkilerimizdeki alışılmış kalıplarımızı kırmayı ve mekanın sunduğu toplumsal, tarihsel, kültürel ve zamansal ilişkileri bütüncül olarak algılamayı ve yorumlamayı hedefliyor.