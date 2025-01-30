"Doğu" dizisi yeni bölümleriyle yarın GAİN'de yayınlanacak
Oyuncu Doğu Demirkol’un başrolünü üstlendiği “Doğu” dizisinin üçüncü sezon galası, dün akşam İstanbul’da yapıldı. Gecede Demirkol ve dizi ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dizi yeni bölümleriyle 31 Ocak’ta izleyicisiyle buluşacak.
İlk iki sezonuyla beğeni toplayan “Doğu” dizisinin üçüncü sezonu izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Doğu Demirkol ve Murat Özsoy'un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini de yine Demirkol ve Cem Terbiyeli üstlendi.
Yeni sezonda oyuncu kadrosunda Demirkol'a, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tunçer, Banu Fatocan, Keremcem, Ayşe Kırca, Buse Kara, Zeynep Beşerler, Murat Kılıç ve Nimet İyigün eşlik ediyor.
Komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu'nun yaşadığı zorlukları ve hayatın getirdiği iniş çıkışları izleyiciye eğlenceli bir dille aktaran dizinin üçüncü sezonu yarın GAİN'de izleyiciyle buluşacak.
DİZİNİN ÜÇÜNCÜ SEZONUNUN KONUSU:
Komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu’nun yaşadığı zorlukları ve hayatın getirdiği iniş çıkışları izleyiciye eğlenceli bir dille aktarıldığı dizide, sahnedeki başarısına rağmen özel hayatında ailesiyle çatışan, maddi sıkıntılarla boğuşan Doğu, zengin kız arkadaşıyla arasındaki kültürel ve maddi farkların yarattığı sorunlarla da yüzleşiyor. Yaptığı işlerde peş peşe başarısız olsa da komedyen olma tutkusunu asla bırakmıyor ve izleyicilere içsel yolculuğunu esprili bir üslupla sunuyor. Doğu, hayatındaki seçimleri sorgulamaya devam ederken kendini bazen ailesiyle hararetli tartışmalar içinde buluyor, bazen de zengin bir ailenin çocuğuna ‘oyun abisi’ olarak sabrını zorlayan komik durumlarla başa çıkmaya çalışıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!