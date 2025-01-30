"Doğu" dizisi yeni bölümleriyle yarın GAİN'de yayınlanacak

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:16

İlk iki sezonuyla beğeni toplayan “Doğu” dizisinin üçüncü sezonu izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Doğu Demirkol ve Murat Özsoy'un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini de yine Demirkol ve Cem Terbiyeli üstlendi.

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda Demirkol'a, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tunçer, Banu Fatocan, Keremcem, Ayşe Kırca, Buse Kara, Zeynep Beşerler, Murat Kılıç ve Nimet İyigün eşlik ediyor.

Komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu'nun yaşadığı zorlukları ve hayatın getirdiği iniş çıkışları izleyiciye eğlenceli bir dille aktaran dizinin üçüncü sezonu yarın GAİN'de izleyiciyle buluşacak.





DİZİNİN ÜÇÜNCÜ SEZONUNUN KONUSU:

Komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu’nun yaşadığı zorlukları ve hayatın getirdiği iniş çıkışları izleyiciye eğlenceli bir dille aktarıldığı dizide, sahnedeki başarısına rağmen özel hayatında ailesiyle çatışan, maddi sıkıntılarla boğuşan Doğu, zengin kız arkadaşıyla arasındaki kültürel ve maddi farkların yarattığı sorunlarla da yüzleşiyor. Yaptığı işlerde peş peşe başarısız olsa da komedyen olma tutkusunu asla bırakmıyor ve izleyicilere içsel yolculuğunu esprili bir üslupla sunuyor. Doğu, hayatındaki seçimleri sorgulamaya devam ederken kendini bazen ailesiyle hararetli tartışmalar içinde buluyor, bazen de zengin bir ailenin çocuğuna ‘oyun abisi’ olarak sabrını zorlayan komik durumlarla başa çıkmaya çalışıyor.