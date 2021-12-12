Dünya İnsan Hakları Günü’nde Bülent Tanık’a Barış ödülü

12 Aralık 2021 Pazar, 15:32

Geçmişte Türkiye’den Nazım Hikmet, Aziz Nesin ve Akın Birdal’a verilen ödül; “barış ve insan haklarını savunma konusunda gösterdiği özel çabalar ve Türk-Yunan dostluğu alanında verdiği sürekli katkılar” gerekçesiyle Atina Belediyesi Toplantı Salonunda Bülent Tanık’a takdim edildi. Ödül töreni öncesi Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile makamında bir görüşme gerçekleşti. Ödül töreninde PADOP Başkanı Panos Trigazis, Nükleer Savaşa Karşı Hekimler Örgütü Yunanistan Başkanı Dr. Maria Sotiropoupou, Atina Belediyesi eski başkanı ve milletvekili Yorgos Kaminis, Saronik Belediye Başkanı Petros Filippou, Atina Belediye Meclis Başkanı, Ege Barış ve İletişim Derneği başkan yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı bulundular. Panos Trigadis yaptığı açış konuşmasında “Bülent Tanık’ın 30 yılı aşkın bir süredir barış ve insan hakları alanında emek verdiğini ve Türk-Yunan dostluğu için karşılıklı saygıya dayanan, savaş karşıtı bir mücadele yürüttüğünü” vurguladı.

Bülent Tanık yaptığı konuşmada “İnanıyorum ki ödül bana,; Türkiye ve Yunanistan’dan birlikte mücadele ettiğimiz güven ve sevgi ürettiğimiz dostlarımın ömrümün yarısından çoğu boyunca sağladıkları birliktelik ve katkıları da gözetilerek, onlarla birlikte verilmiştir. İnanıyorum ki biz ayrı düşürülmüş ve birbirini çok özlemiş iki halkız. Yıllar sonra bugün yine diyorum ki biz aslında aynı halkız ve bu bizle sınırlı değil bizliğimiz” dedi.

Ödül plaketini PADOP Başkanı Panos Trigazis ve ödül belgesini de adına ödül verilen Nikos Nikiforidis’in kız kardeşi Olympia Nikiforidis sundu.

NİKOS NİKİFORİDİS KİMDİR?

Dünyada, nükleer silahlanma karşıtı imza kampanyası yürüttüğü için yargılanıp öldürülen ilk barış aktivistidir

Düşüncelerinden dolayı henüz 18 yaşındayken Ikaria adasına daha sonra yoğun işkence gördüğü Makronisos'a sürgüne gönderildi.

1950 baharında serbest bırakıldı ve ilk görevi Stockholm Temyizini ilan etmek olan Gençlik Barış Cephesi'nin başına geçti. Bu dönem nükleer silahların kaldırılması için imza kampanyaları yürüttü. 21 Şubat 1951'de Yunanistan'da bir askeri mahkeme Nikiforidis hakkında, Stockholm Temyiz Başvurusu için imza toplayarak “yıkıcı fikirler yaymaktan” dava açtı. Askeri mahkeme, imza topladığı için yargılanan 14 kişiden Nikiforidis'i ölüme mahkum etti.

Tüm ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısına rağmen Nikos Nikiforidis 5 Mayıs 1951'de 22 yaşında idam edildi.

Ölmeden önceki son sözleri, "İdamımın tek bir anlamı var, Barış Hareketini bastırmak. YAŞASIN DÜNYA BARIŞI.!" oldu...