Dünyaca ünlü sanatçı Manu Chao, Kalamış Yaz Festivali'nde

Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:36

Güncelleme: 29.08.2023 - 15:36

Kadıköy Belediyesi, her yıl yaz aylarına damgasını vuran Kalamış Yaz Festivali’nde bu yıl dünyaca ünlü bir sanatçıyı ağırlıyor. Dünya müziğinin kült ismi Manu Chao, 10 yıllık bir aradan sonra Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali için İstanbul’a geldi.

Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinden gelen konser tekliflerini geri çeviren Manu Chao, 10 yıl sonra Türkiye’ye Kalamış Yaz Festivali kapsamında geri döndü. Konser bugün saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek. İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmak için gün sayan Manu Chao, Kalamış’ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

FESTİVAL 10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Kadıköy Belediyesi’nin 7 Temmuz’da Kalamış Atatürk Parkı’nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali 10 Eylül’e kadar devam edecek. Kalamış’ta festival coşkusu, birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı konserler ve sinema tarihine damgasını vuran çok özel filmlerle sürüyor.