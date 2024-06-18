Yarman’ın afişine Napoli'den ödül

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:50

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:51

Bu sene Napoli’de gerçekleştirilen Avrupa Tasarım Ödülleri’nde E S Kibele Yarman’ın çeyrek asırdır devam eden Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için tasarladığı afiş serisi bronz ödüle layık görüldü. Kibele Yarman, 31 Mayıs - 7 Haziran 2023 tarihinde Ankara Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleşmiş olan 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için 3 farklı renk ve tipteki kimliği sarıp sarmalan tipografik yaklaşıma ek olarak ağırlık olarak eşlik eden formların içlerine yerleşmiş olan fotoğrafik ve illüstratif imgeler için dijital arşivlerden faydalandığını söyledi. Yarman, tıpkı bu senenin film seçkisi gibi çok katmanlı ve boyutlu bir görsel iletişim kurmayı hedeflendiğini anlattı.