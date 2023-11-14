Edebiyat ve tiyatro 'Yüz Yıllık Söz'de buluştu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:22

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:22

Cumhuriyet döneminde yazılmış romanlardan seçilen 100 romanın, Türkiye’nin tüm tiyatro okulları ve konservatuvarlarından davet edilen 100 tiyatro öğrencisi tarafından bir gün içinde, tek bir solukta, eser bitene kadar okunması şeklinde planlanan bu özel performans 12 Kasım Pazar günü Balat Atatürk Ormanı’nda Nilüfer Kent Tiyatrosu’na ait Ormandaki Kulübe’de gerçekleşti. Turgay Erdem

Belediye Başkanı Turgay Erdem’in katılımıyla 13.00’da tüm romanların aynı anda okunması ile başlayan, akşamın geç saatlerine kadar süren bu uzun soluklu performansa deneyimlemek isteyen herkes, başlangıç saatinden itibaren diledikleri zaman katılabildi. Çok sayıda kişinin izlediği, bazen de performansa kısa sürelerle aktif olarak dahil olduğu bu etkinlikle Nilüfer Belediyesi, izleyiciye sanat, tarih ve sosyoloji açısından zengin bir deneyim sunarken, performans sanatçılarının konservatuvar öğrencilerinden seçilmesiyle de eserlerin gelecek nesillere taşınmasına katkı sundu.

TOMRİS UYAR'IN YAZI-İMGE DÜNYASI

Her yılı bir yazara adayan Bursa, Nilüfer Belediyesi, 2023 Tomris Uyar yılı etkinlikleri kapsamında “Yürek Hakkı: Tomris Uyar'ın Yazı-İmge Dünyası” adlı bir sergiyi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde 11 Kasım’da açtı. Necmi Sönmez küratörlüğünde gerçekleşen sergi, öyküleri ve çevirileriyle Çağdaş Türk Yazınında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Tomris Uyar’ın “üretim süreçlerine” yoğunlaşıyor.

İpek ve Bakır isimli kitabıyla 1971 yılında dikkatleri üzerine çeken Tomris Uyar, özgün çalışmalarıyla olduğu kadar çevirileri, yayınlanmasına katkıda bulunduğu dergilerle de edebiyatımızda yeni duyarlılıkların kapılarını aralayan kuşağın öncülerinden biri oldu. Sönmez serginin kavramsal çerçevesini şöyle ifade ediyor; “Sergi yazı masasını, çalışma ve yaşama mekânını özgün objeleriyle yeniden kurgulayarak izleyicilere Uyar’ın nasıl ürettiği hakkında bilgi veren bir karaktere sahip. Bu ağı görünür kılarken, Uyar’ın eserlerini yazdığı alandaki objeleri, yazı masasını, koltuklarını ve arkadaşlarının hediyeleriyle oluşturduğu resim koleksiyonunu bir araya getirerek onun yazma süreçlerinde etkin olan görsel imgeleri bir araya getirdik”.

Kitaplarının ilk baskıları, el yazısıyla aldığı notlar da sergide ön plana çıkan elemanlar arasında yer aldığı ““Yürek Hakkı: Tomris Uyar'ın Yazı-İmge Dünyası” sergisi 14 Ocak 2024 tarihine dek ziyaretçilerle buluşturuyor.