Edebiyatta 45 yıl: Pınar Kür ile bir akşam

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde yazar Pınar Kür’ün edebiyattaki 45. yılını kutlamak üzere özel bir buluşma düzenleniyor.

Moderatörlüğünü yazar Müge İplikçi’nin üstleneceği söyleşide 1976 tarihli ilk romanı “Yarın Yarın”dan günümüze Pınar Kür’ün 45 yıllık edebiyat serüveni konuşulacak.

21 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak söyleşi sadece kayıtlı katılımcılara açık olacak ve girişte HES kontrolü yapılacak.

Söyleşi kaydı www.kiraathane.com.tr adresinden yapılabilir.

PINAR KÜR KİMDİR?

Pınar Kür, Bursa’da doğdu ama hiç orada oturmadı. Çocukluğu Anadolu’nun çeşitli kentlerinde ve Londra’da geçti. On üç yaşında gittiği ABD’de beş yıl kaldı. Ortaöğrenimini New York’ta tamamladı, yükseköğrenimine yine orada başladı. İstanbul’da Robert Kolej Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra beş yıl Paris’te yaşadı. Sorbonne Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Edebiyat Kürsüsü’nde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde tiyatro eleştirileri yazdı. İlk romanı “Yarın Yarın” 1976 yılında basıldı ve kısa sürede hakkında en çok yazı ve eleştiri çıkan romanlardan biri oldu. Ardından “Küçük Oyuncu” ve Pınar Kür’ün en çok bilinen eseri “Asılacak Kadın” (1979) geldi. Romanlarının yazı sıra öykü de yazan Pınar Kür’ün ilk hikâye seçkisi “Bir Deli Ağaç” 1981’de basıldı. 1984’te “Akışı Olmayan Sular” adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

Ardından yazdığı ve muzır kurulu tarafından sakıncalı bulunarak hakkında dava açılan “Bitmeyen Aşk” yazarın en çok ses getiren romanlarından biri oldu. Polisiye edebiyatın Türkçedeki en yetkin romanlarından “Bir Cinayet Romanı” 1989’da ve ardından yayımlandı. Kür’ün polisiye üçlemesi “Sonuncu Sonbahar” ve “Cinayet Fakültesi” ile devam etti. Uzun sayılabilecek bir süre yazmaya ara veren Pınar Kür “Hayalet Hikâyeleri” adlı öykü seçkisini 2004 yılında yayımladı. Yazarın “Sadık Bey” adlı son romanı ise 2016’da basıldı. Bir çok romanı dilimize kazandıran Kür’ün tercümesini yaptığı son eser Jeannette Winterson’ın “Fran-kiss-tein” adlı romanı oldu. Kür yazarlığın yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

MÜGE İPLİKÇİ KİMDİR?

İstanbul’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları ve Aras¸tırma Bölümü ile The Ohio State University’deki yüksek lisans derecelerinin ardından ögˆretmenlik yaptı. Önce öyküleriyle tanındı. Perende, Columbus’un Kadınları, Arkası Yarın, Transit Yolcular, Kısa Ömürlü Açelyalar, Tezcanlı Hayalet Avcıları, Çok Özel İsimler Sözlüğü ve Kalpten Seven İnsanlar adlı öykü kitapları var. Ardından beş romanı yayımlandı: Kül ve Yel (2003; kitabın yeni baskısı 2018’de Can Yayınları’ndan çıktı), Cemre, Kafdağı, Civan, Babamın Ardından ve Sil Baştan.

Yıkık Kentli Kadınlar ve Cımbızın Çektikleri (Ümran Kartal ile birlikte) adlı inceleme kitapları da bulunan Müge İplikçi, 1996’da Yas¸ar Nabi Nayır Gençlik Ödülü ve 1997’de Haldun Taner Öykü Ödülü üçüncülüğünü kazandı. Yazdığı ilk gençlik romanı olan Yalancı S¸ahit (Günışığı Kitaplığı, 2010) ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) tarafından Yılın En İyi Gençlik Romanı Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü. Yazar, aynı zamanda Medyascope.tv’de Sabun Köpüğü ve Zeytin Dalı programını hazırlayıp sunuyor. Zeytin Dalı, bu yıl TGC’nin TV kültür sanat dalındaki ödülünü kazandı.