Edgar Lee Maters’tan ‘Spoon River Antolojisi’

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 00:03

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 00:03

20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en sıra dışı eserlerinden, Edgar Lee Maters’ın, 1915’te ilk kez yayınlandığında, cinsellik, ahlaki çürüme ve ikiyüzlülük konularındaki açık sözlü yaklaşımı nedeniyle büyük sansasyon yaratmış, Amerikan kasabasının değerlerine yönelttiği eleştirel bakış açısı birçok yazarı etkilemiş Spoon River Antolojisi (Çeviren: Tamer Gülbek / Beyoğlu Kitabevi), kurgusal bir kasabanın yaşamını yitirmiş insanlarının bakış açılarından yazılmış bir şiir koleksiyonu.

Kitapta her bir şiir, o şiire adını veren kişinin mezar yazıtı olarak kurgulanıyor. Yazıtlarda, Spoon River adlı bu varsayımsal Amerikan Orta Batı kasabasının mezarlığına gömülen 250 kişinin yaşam öyküleri birbirine bağlanarak yaşamları ve ölümleri anlatılıyor; üstelik aşkları ve nefretleri, başarıları ve başarısızlıkları, sırları ve suçları da ifşa ediliyor.

Spoon River Antolojisi / Edgar Lee Maters / Çeviren: Tamer Gülbek / Beyoğlu Kitabevi / 292 s. / 2022.