Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 'Aşk Listesi' oyunu sahnelenecek

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, "Aşk Listesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, uzun zamandır yalnız yaşayan Bill'in, arkadaşının hediye ettiği aşk listesini doldurması ve ardından tanıştığı Justine ile arasında geçen süreci anlatıyor.

Norm Foster'in kaleme aldığı, 2 perdeden oluşan oyun, 1 saat 35 dakika sürüyor.

Sinan Pekinton'un yönettiği "Aşk Listesi" oyunu, 4-5 ve 6 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.