Ekrem İmamoğlu: 'Asla vazgeçmemeyi bizlere Nazım Hikmet öğretti'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:35

Usta şair Nazım Hikmet Ran anısına, gazeteci Nebil Özgentürk’ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Nazım 120 yaşında - İyi ki Doğdun Nazım Hikmet" belgeselinin ilk gösterimi şairin doğum günü olan 15 Ocak'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleştirildi. Gösterime, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Sezgin Tanrıkulu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Nazım Hikmet'in hayatından kesitlerin yer aldığı belgeselin ardından, sırasıyla; Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili Kıymet Coşkun, Özgentürk ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

'BU TOPRAKLARIN İNSANLARI NAZIM HİKMET'İ ÇOK SEVDİ'

Nazım Hikmet’in çok özel bir insan olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, belgeselde emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, "Çok erken göçtü. Yaşadığı zorluklarla, büyük mücadelelerle bu ülkede var oldu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli şairlerinden birisi olan Nazım Hikmet'i, kendi dilinden okuyabilmenin şanslı insanlarıyız diye düşünüyorum. Çok sevdi bu toprakların insanları Nazım Hikmet’i. Ama ne yazık ki, acı anılarının da sıkıntılı duygularının da yine bu topraklarda yaşadı. Ve ne yazık ki, görüşleri nedeniyle memleketinden uzakta hayata gözlerini yumdu" dedi.

'ASLA VAZGEÇMEMEYİ BİZLERE NAZIM HİKMET ÖĞRETTİ'

Nazım Hikmet’in vasiyetindeki gibi Anadolu’da bir köy mezarlığında değil, Moskova’da defnedildiğini hatırlatan İmamoğlu, bu durumun üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Nazım Hikmet’in şiirleriyle, mısralarıyla ve duygularıyla, bu topraklarda var olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu yönüyle şair Nazım Hikmet, bir köy mezarlığındadır. Ya da Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıdır. O duyguyla karşılıyoruz kendisini. Bize öyle güzel vasiyetler, güzel emanetler, öyle güzel duygular bıraktı ki, 'Bir ağaç gibi tek ve hür / ve bir orman gibi kardeşçesine' cümlesi için bile çok derin yazılar, kitaplar kaleme alınabilir ya da bunun üzerine çok derin felsefeler, düşünceler üretilebilir. Yaşamanın, sevmenin, yaşamı sevmenin ne kadar ciddi bir iş olduğunu hepimize öğretti Nazım Hikmet. Belki de dünyanın en zor şartlarında bile ümit etmeyi, ümitli olmayı ve asla vazgeçmemeyi de bizlere Nazım Hikmet öğretti. Her zaman hayatın değerini ve güzelliğini vurguladı. Yaşamı, insanlarını, memleketini sevmekten hiç vazgeçmedi” ifadelerini kullandı.

'YAKIN ZAMANDA HEP BİRLİKTE ÇOK GÜZEL GÜNLERİ GÖRECEĞİZ'

Şairin “Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz” dizelerini okuyan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Nazım Hikmet'in kıymetini bilmemiz, anlamamız, okumamız şart. Ne yazık ki bugün, ülkemizde yine zor günler yaşıyoruz. Bu ülkede gençlerin, ülkemiz için hayal kurmayı değil, hayallerinin yurt dışına gitmek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu güzel ülkeden umutlarını kesmemeleri için, işte o Nazım’ın ruhunun hepimizle var olması ve o şekilde mücadele etmesi şarttır diye söylemek istiyorum. Umutlu olmak, geleceğe umutla bakmak hepimizin asli sorumluluğudur. Kaldı ki, ümidi daim kılmak ve o yönüyle güçlendirme konusunda da Nazım Hikmet sevdalılarının ya da ‘Nazım Hikmet'i anlıyorum ve onu hissediyorum’ diyenlerin de önemli bir sorumluluğudur diye hatırlatmak istiyorum. Güzel günlerin çok yakında olduğunu ve bu güzel günleri hep birlikte var edeceğimize de yürekten inanıyorum. Kesinlikle birlikte başaracağız. ‘Sabahın sahibi vardır, Gün daima bulutta kalmaz. Herhal ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri’ diyerek, tüm kalbimle bu güzel günlere yürüyüşümüzde inancımı yenilemek istiyorum. Nazım Hikmet, inancımızı beslesin. Nazım Hikmet’in kelimeleri, mısraları sizlere büyük umutlar vermeye devam etsin. Çünkü çok yakın zamanda hep birlikte çok güzel günleri göreceğiz diyorum. Nazım Hikmet’e, güzel İstanbul'dan, 16 milyondan selam olsun."

Gece, konuşmaların ardından sahne alan Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.

