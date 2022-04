Emin Alper Cannes’da yarışacak

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

75. Cannes Film Festivali resmi seçkisinde yer alacak filmler, festival başkanı Pierre Lescure ve genel direktörü Thierry Frémaux tarafından bir basın konferansında ilan edildi. Emin Alper, festivalin yan bölümü Belirli Bir Bakış’ta “Kurak Günler” ile yarışacak. “Tepenin Ardı” ile Berlin’den, “Abluka” ile Venedik’ten ödül ile dönen Alper, ilk kez katıldığı Cannes’da başarısını sürdürmeyi deneyecek.

DÖRT PALMİYELİ

Ana yarışmada, evvelce Cannes’da Altın Palmiye kazanmış dört yarışmacı var. Bunlardan Belçikali Jean-Pierre ve Luc Dardenne bu kez de büyük ödüle ulaşırlarsa festival tarihinin ilk üç Altın Palmiyeli yönetmenleri olma sıfatını kazanacaklar. Diğer Altın Palmiyeli yarışmacılar Rumen Cristian Mungiu (4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün- 2007), Japon Kore eda - Hirokazu (Arakçılar - 2018) ve İsveçli Ruben Östlund (Kare - 2017).

Ev sahibi Fransa’nın üç temsilcisinde ikisi kadın yönetmen. Emektar Claire Denis “Stars At Noon”, Valéria Bruni Tedeschi “Les Armandiers” ile yarışacak. Cannes’ın müdavimlerinden Arnaud Desplechin’in filmi “Freres Et Soeurs”.

Emin Alper’in “Kurak Günleri”ne dönecek olursak... Evvelce adı “Balkaya” olan film, Balkaya kasabasına tayin olmuş çiçeği burnunda savcı Emre’yi merkezine alıyor. Başta belediye başkanı ve kasaba eşrafı tarafından saygıyla karşılanan Emre, ilk günden itibaren gerginlikler ve gariplikler yaşar. Yaklaşan seçimler bu gerginliği büsbütün tırmandırır. Emin Alper kariyerinin bu 4. filminde sosyal sorunlarımıza eğilmeyi sürdürüyor.

BELİRLİ BİR BAKIŞ

- The Silent Twins, Agnieszka Smocynska

- The Stranger, Thomas M Wright

- Joyland, Saim Sadiq (ilk film)

- Rodeo, Lola Quivoron (ilk film)

- Godland, Hlynur Pálmason

- Butterfly Vision, Maksim Nakonechnyi (ilk film)

- Corsage, Marie Kreutzer

- Beast, Riley Keough ve Gina Gammell (ilk film)

- Plan 75, Hayakawa Chie (ilk film)

- Domingo And The Midst, Ariel Escalante Meza

- Sick Of Myself, Kristoffer Borgli

- All The People I’ll Never Be, Davy Chou

- Metronom, Alexandru Belc (ilk film)

- Burning Days, Emin Alper

- Les Pires, Lise Akoka and Romane Gueret (ilk film)