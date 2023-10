Emmy Adayı 'The Bear'ın yaratıcısı Christopher Storer'dan yeni dizi geliyor...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 06:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 06:00

"The Bear" dizisinin yaratıcısı Christopher Storer şimdi FX için bir sonraki projesini hazırlıyor. Storer ve FX, yazar Sarah Harman'ın yakında çıkacak olan kitabı "All the Other Mothers Hate Me"nin haklarını büyük bir teklif savaşının ardından elde etti. Roman, Amerikalı bir kadının oğlunun Batı Londra'daki özel bir okuldaki bir öğrenciyi öldürebileceğinden şüphelenmesi etrafında dönüyor.

Storer'ın kara komedi türündeki dizisi "The Bear" ilk sezonuyla büyük beğeni topladı ve Emmy ödüllerinde 13 adaylık kazandı. İkinci sezon da başarılı bir şekilde devam etti. Eğer "All the Other Mothers Hate Me" uyarlaması bir dizi olarak ilerlerse, bu, içerik piyasasının daha da rekabetçi hale geldiği bir dönemde gerçekleşecek. Aynı zamanda Hollywood'da yaşanan grevler ve üretim kesintileri de göz önüne alındığında, büyük fikri mülkiyetler, özellikle dizi uyarlamaları için büyük talep görüyor.

Sarah Harman, Londra merkezli bir gazeteci ve NBC News'de dış haberler muhabiri olarak görev yapmış bir yazar. Proje, FX kanalı için oldukça heyecan verici bir gelişme olarak görünüyor.