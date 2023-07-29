Emmy Ödülleri erteleniyor

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:44

Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen ödül töreninin eylül ayında yapılması planlanıyordu.

Variety dergisi, “satıcıların, yapımcıların ve etkinlikle ilgili diğer kişilerin” henüz resmi olarak açıklanmayan gecikme konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Haberlere göre, bu yıl Emmy Ödülleri’nin ABD’deki yayımcısı olan Fox, törenin ocak ayına kadar ertelenmesi için baskı yapıyor. Emmy ödülleri en son 2001 yılında, 11 Eylül terör saldırılarının ardından ertelenmişti.