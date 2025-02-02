Enka Sanat, 2025 Sanat Yılını 'Burası Tam Yeri' sloganıyla açıyor: Dolu dolu yeni sezon

Yayınlanma: 02.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.02.2025 - 04:14

‘YOĞUN BİR PROGRAM’

Yeni sezon programını neye göre belirlediniz?

Bildiğiniz gibi biz eğitim, spor ve sanatın kaynaştığı bir yerleşke içinde gençlerle bir arada yaşıyoruz. Onlarla kurduğumuz bu birliktelik ve sıkı bağlar, sezon programlarımızın şekillenmesinde rol oynuyor diyebirim. Sanatın tüm renklerine sahnelerimizi açmak, özellikle yeni ve özgün işlere yer vermek bu anlamda öncelikli hedeflerimizden biri. Bu sezon, konserler, tiyatro oyunları, belgesel gösterimleri ve ENKA Sahne projesinin yer aldığı yoğun bir program hazırladık.

Hangi disiplinlerden topluluklar ve sanatçılar programda yer alacak?

Yeni sezonu, son derece merak ve heyecanla beklediğimiz bir konser ile açıyoruz. Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’nin hazırladığı “Geleneklerin Yankısı” projesi, Türk halk şiiri ile Batı klasik müziğini bir araya getiriyor, iki zengin kültürel miras arasında köprü kuruyor. Çok güçlü müzisyenlerden oluşan bir orkestranın da eşlik edeceği konserin dünya prömiyeri için gün sayıyoruz. Ülkemizin en saygın ve önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’ı düzenli olarak ağırlıyoruz. Bu sezon da iki konser ve iki ayrı solist ile birlikte sahnelerimize konuk edeceğiz. 8 Mayıs’ta ise çok yönlü sanatçımız ve çok özel bir ses, Zuhal Olcay eşsiz performansıyla sahnemizde yer alacak.

GENÇ EKİPLERE ALAN

Tiyatroda genç ekiplere de yer verdiğinizi görüyorum.

Evet, tiyatro seçkisine baktığımızda, hem uzun yıllardır takip etmekten keyif aldığımız deneyimli tiyatro gruplarının hem de genç ekiplerin kimi yeni metinlere kimi klasikleşen metinlere yönelik yorumlarını göreceğiz. Bunlar arasında, “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı”, “Ölüyor mu ne?”, “Yarın Belki de”, “Macbeth”, “Müfettişler”, “Mercaniye Çok Yaşa”, “Estragon Şapkasını Lucky’ninkinin Yerine Giyer ve Lucky’nin Şapkasını Vladimir’e Uzatır”, “Martı mıyım”, “Babil Kuleleri” ve çocuklara özel “Çöp Canavarı”nı sayabilirim.

Yeni sezonunun sürprizleri neler?

Az evvel bahsettiğim “Geleneklerin Yankısı” konseri, bu alana ilgi duyan tüm müzikseverlerin severek takip edeceklerine inandığım bir konser olacak. Ayrıca çok önemsediğimiz genç ve yetenekli müzisyenlerin sahne tecrübesi elde ettikleri ENKA Sahne’nin bu sezon beşinci yaşını kutlayacağız. Sanat Yönetmenliği’ni Cihat Aşkın’ın yaptığı projede, danışma kurulunu oluşturan Efdal Altun, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Mehmet Girgin, Fazıl Say ve Dilbağ Tokay’ın önerdiği genç yetenekler, 16 Mart’ta sahne alacak. Tüm sanatseverleri konsere gelerek gençlerimizi desteklemeye ve yeteneklerini keşfetmeye davet ediyoruz.

TİYATROLAR GÜNÜ’NE ÖZEL BİR SÜRPRİZ

Yeni bir belgesele daha imza atacak mısınız?

27 art Dünya iyatro Günü’ne özel bir de sürprizimiz var; Belgesel aratonu. Yapım sponsorluğunu gururla üstlendiğimiz tiyatromuzun duayen isimlerinin belgesellerini izleyicilerimize ücretsiz olarak peş peşe sunacağız. NK anat&Porte Film’in işbirliğinde hazırlanan, yönetmenliğini elçuk etin’in üstlendiği, “Genco” (Genco rkal), “Caniko” (Yıldız Kenter) ve “nlatmadan Yapamam” (şıl Kasapoğlu) belgesellerinin bu üçlü gösteriminde kapılarımızı, her yaştan izleyiciye ama en çok da bu alana ilgi duyan gençlere ve konservatuvar öğrencilerine açarak bu özel günü hep birlikte kutlayacağız.