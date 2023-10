Ferrari filmine geri sayım... Adam Driver, Penélope Cruz ve Sarah Gadon başrolde!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 20:26

Güncelleme: 19.10.2023 - 20:26

Ferrari, Enzo Ferrari'nin yaşamının gerçek hikayesini anlatan bir biyografik drama filmi olarak 2023 yılında izleyici karşısına çıkacak. Filmin başrolünde Adam Driver, Enzo Ferrari'nin hayatını canlandırıyor. Bu film, Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hayatının yanı sıra, Ferrari ailesinin diğer üyeleri ve onunla yakın ilişkide bulunan diğer kişilerin yaşamını da ele alacak. Prömiyerini 25 Aralık 2023'te yapacak olan biyografik spor gerilim filmi, Brock Yates'in Enzo Ferrari'nin hayatı boyunca yaşadığı iniş çıkışları anlattığı 1991 tarihli Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine adlı biyografisine dayanıyor.

YILDIZLRA GEÇİDİ GİBİ BİR KADRO...

Ferrari'nin oyuncu kadrosunda Enzo Ferrari rolünde Adam Driver, Laura Ferrari rolünde Penélope Cruz, Lina Lardi rolünde Shailene Woodley, Linda Christian rolünde Sarah Gadon, Alfonso de Portago rolünde Gabriel Leone, Peter Collins rolünde Jack O'Connell, Piero Taruffi rolünde Patrick Dempsey yer alıyor, Carlo Chiti rolünde Michele Savoia, Edmund Nelson rolünde Erik Haugen, Stirling Moss rolünde Ben Collins, Gino Rancati rolünde Andrea Dolente, Giacomo Cuoghi rolünde Giuseppe Bonifati, Adalgisa Ferrari rolünde Daniela Piperno ve Gianni Agnelli rolünde Tommaso Basili yer alıyor.

ENZO FERRARI KİMDİR?

Enzo Ferrari'nin hayatı, 1898 yılında İtalya'nın Modena kentinde doğmasıyla başlıyor. Babası ve erkek kardeşi Birinci Dünya Savaşı sırasında gripten öldü ve Enzo, savaşa katılmaktan muaf tutuldu. Bu dönemde otomobil tamirciliğine başlayan Enzo, 1920'lerde Alfa Romeo için mekaniker ve sürücü olarak yarışlara katıldı. 1924 yılı, Enzo Ferrari için önemli bir dönemdi çünkü o yıl Grand Prix'de üç galibiyet kazandı. Ancak daha sonra yarışlara olan ilgisi azaldı.

1939 yılında Alfa Romeo'dan ayrıldıktan sonra, Enzo Ferrari kendi otomobil üretim şirketini kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Auto Avio Costruzioni adlı şirketi kurdu ve önce başka takımlara parça tedarik etti ancak daha sonra kendi otomobillerini üretmeye başladı. İlk otomobili olan 125, 1947 yılında piyasaya sürüldü. Ferrari'nin otomobilleri yarışlarda başarılı oldu ve şirketin popülaritesi hızla arttı.

Ancak Enzo Ferrari ve şirketi, 1950'lerin sonlarından 1960'lara kadar birçok yarışçının ölümüne yol açan çok sayıda kazayla anıldı. Bu olaylar, Ferrari'yi tartışmaların merkezine taşıdı ve şirketin prestijini etkiledi. Oğlu Dino Ferrari, 24 yaşında distrofi nedeniyle öldü, bu Enzo Ferrari'yi derinden etkiledi.

Enzo Ferrari, 14 Ağustos 1988'de lösemi nedeniyle 90 yaşında öldü. Ferrari'nin isteği üzerine cenazesi halktan gizlendi ve ölümü bir gün sonra duyuruldu.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU...

2023 yapımı "Ferrari" filmi izleyicilere Enzo Ferrari'nin hayatını daha yakından tanıma fırsatı sunacak. Film 21 Aralık'ta vizyona girecek...