Eskişehir'de ‘Fırtına’ 7 ilçeden çocukları bir araya getirdi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:11

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:51

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yakın zamanda sahnelemeye başladığı ve yoğun ilgi gören “Fırtına” adlı çocuk oyunu, Eskişehir’in Çifteler, Sarıcakaya, Mihalgazi, Sivrihisar, Alpu, Beylikova ve İnönü ilçelerinden gelen çocuklar için ücretsiz olarak sahnelendi.

Şehir Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı işbirliği ile Eskişehir’in ilçelerinde yaşayan ve sanat etkinliklerini takip etmekte zorluk yaşayan vatandaşları sezon içerisinde düzenli olarak tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ederken, çocukları da unutmadı. “Sanat Herkes İçin” sloganı ile sürdürülen etkinlikler kapsamında geçen hafta sonu Eskişehir’in 7 farklı ilçesinden misafir edilen yaklaşık 1500 çocuğun katılımı ile sahnelen Fırtına adlı çocuk oyunu, büyük beğeni topladı ve çocukların yüzünü güldürdü.

SEZON SONUNA KADAR SÜRECEK

E.B.B. Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu’nda hafta sonu 2 farklı günde sahnelenen ve çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini ve beğenisini kazanan William Shakespeare’in ünlü eserinden çocuklar için uyarlanan “Fırtına” Zerrin Akdenizli tarafından uyarlandı ve Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Ercüment Yılmaz yönetmenliğinde sahnelendi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer, “Her sezon olduğu gibi bu sezon da ilçelerimizde yaşayan yetişkinleri ve çocuklarımızı oyunlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz, sezon sonuna kadar da bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz” diyerek açıklamada bulundu.