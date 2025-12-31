Evde kalmayı tercih edenlere: Yılbaşı gecesi için 10 film!

Evde Tek Başına (Home Alone) Ailesi tatile gidince evde unutulan Kevin’ın hırsızlarla mücadelesi, artık televizyonların değişmez bir yılbaşı geleneği...

Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve) Robert De Niro'dan Zac Efron'a dev bir kadronun yer aldığı film, New York'ta yolları kesişen yabancıların umut dolu yılbaşı hikayelerini anlatıyor.

Harry ile Sally Tanışınca (When Harry Met Sally) Yıllara yayılan bir dostluğun aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini sorgulayan film, sinema tarihinin en ikonik yılbaşı partisi sahnesiyle hafızalara kazındı.

Neşeli Hayat Yılmaz Erdoğan'ın bir AVM'de "Noel Baba" olarak çalışmak zorunda kalan Rıza'nın hikayesini anlattığı bu yerli yapım, hem güldüren hem de kalbe dokunan bir sıcaklığa sahip...

Tatil (The Holiday) Aşk acısı çeken iki kadının yılbaşında ülkelerini ve evlerini değiş tokuş etmesiyle başlayan macera, "yeni yıl, yeni şans" diyenler için idealdir.

Zor Ölüm (Die Hard) Yılbaşı partisi sırasında bir gökdeleni basan teröristlere karşı tek başına savaşan bir polisi konu alan film, aksiyon severlerin favori yılbaşı tercihi...

Bridget Jones'un Günlüğü (Bridget Jones's Diary) Yeni bir yıla, yeni kararlar ve bembeyaz bir sayfa ile başlamak isteyenlerin kendinden çok şey bulacağı, kahkaha dolu modern bir klasik.

Kutup Ekspresi (The Polar Express) Noel Baba'ya olan inancını kaybetmek üzere olan bir çocuğun Kuzey Kutbu'na yaptığı tren yolculuğu, her yaştan izleyiciye büyüleyici bir görsel şölen sunar.

Şahane Hayat (It's a Wonderful Life) İntiharın eşiğindeki bir adama koruyucu meleğinin "o hiç doğmasaydı dünyanın nasıl olacağını" gösterdiği bir siyah-beyaz başyapıt...