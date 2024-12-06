Ezgi Mola ve Giray Altınok'tan yeni film: 'Başka Bir Sen'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:16

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:16

Disney+, 2025'te yayımlanacak yayınlanacak yeni projelerden biri olan ‘Başka Bir Sen’i duyurdu. Giray Altınok ve Ezgi Mola’yı başrollerinde buluşturan komedi türündeki orijinal filmin yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak otururken senaryosunda Giray Altınok ve Kerem O¨zdogˆan'ın imzası bulunuyor.





Aile olabilmenin zorlu ama muhtes¸em yanlarını egˆlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz as¸kın mu¨mku¨n olma ihtimalini hatırlatacak filmin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise MGX Film üstleniyor.

'BAŞKA BİR SEN'İN KONUSU NEDİR?

Hayatında hic¸bir s¸ey yolunda gitmeyen Mu¨mtaz’ın yolu, yine bo¨yle bir gu¨nde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan büyük bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanacaklar.



