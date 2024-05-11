Fantastik Dörtlü filmine bir yıldız isim daha...

Perdro Pascal ve Vanessa Kirby gibi yıldız isimlerin ardından Fantastik Dörtlü filminin Galactus'u da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00
Fantastik Dörtlü filmine bir yıldız isim daha...
Abone Ol google-news

Marvel Stüdyoları'nın uzun süredir beklenen yapımı "Fantastik Dörtlü" için heyecan verici bir gelişme yaşandı. İngiliz aktör Ralph Ineson, Galactus rolünü canlandırmak üzere görüşmelere başladı. 

Ralph Ineson, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni yapımı "Fantastik Dörtlü" filminde Galactus karakterine hayat verecek. Galactus, gezegenlerin yaşam gücünü yiyen bir galaksiler arası varlık olarak tanınıyor.

Film, İngiltere'de yaz ortasında çekimlere başlamaya hazırlanıyor. Kadroda, Perdro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner ve Paul Walter Hauser gibi isimler bulunuyor.

Galactus karakteri, Marvel çizgi romanlarında önemli bir yere sahip. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan karakter, beyazperdedeki ilk çıkışını 2007 yapımı "Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçü'nün Yükselişi" filminde yapmıştı.

Yeni "Fantastik Dörtlü" filminin yönetmen koltuğunda Matt Shakman bulunuyor. Senaryoyu ise Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer kaleme aldı.

Ralph Ineson, son dönemde birçok önemli projede yer aldı. "The First Omen" ve "The Creator" gibi filmlerde rol aldı ve "The Witch" ile büyük beğeni topladı. Ayrıca, Guillermo del Toro'nun yeni Frankenstein filminin yapımcılığını üstleniyor.


fantastik dörtlü haberleri pedro pascal haberleri Marvel Stüdyoları haberleri

İlgili Haberler

A Quiet Place devam filminden heyecan veren fragman!

A Quiet Place devam filminden heyecan veren fragman!
Sydney Sweeney'den yeni biyografi filmi: O ismin hayatını canlandıracak

Sydney Sweeney'den yeni biyografi filmi: O ismin hayatını canlandıracak
Komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona bu hafta 9 film vizyona girecek

Komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona bu hafta 9 film vizyona girecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı

İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu
Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
Fenerbahçe Opet'te yol ayrımı: Yeni takımını açıkladı!

Fenerbahçe Opet'te yol ayrımı: Yeni takımını açıkladı!
CHP lideri Özel’den ‘Eurovision’ açıklaması

CHP lideri Özel’den ‘Eurovision’ açıklaması
Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı

Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi