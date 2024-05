Fantastik Dörtlü filmine bir yıldız isim daha...

Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00

Güncelleme: 11.05.2024 - 00:00

Marvel Stüdyoları'nın uzun süredir beklenen yapımı "Fantastik Dörtlü" için heyecan verici bir gelişme yaşandı. İngiliz aktör Ralph Ineson, Galactus rolünü canlandırmak üzere görüşmelere başladı.

Ralph Ineson, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni yapımı "Fantastik Dörtlü" filminde Galactus karakterine hayat verecek. Galactus, gezegenlerin yaşam gücünü yiyen bir galaksiler arası varlık olarak tanınıyor.

Film, İngiltere'de yaz ortasında çekimlere başlamaya hazırlanıyor. Kadroda, Perdro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner ve Paul Walter Hauser gibi isimler bulunuyor.

Galactus karakteri, Marvel çizgi romanlarında önemli bir yere sahip. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan karakter, beyazperdedeki ilk çıkışını 2007 yapımı "Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçü'nün Yükselişi" filminde yapmıştı.

Yeni "Fantastik Dörtlü" filminin yönetmen koltuğunda Matt Shakman bulunuyor. Senaryoyu ise Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer kaleme aldı.

Ralph Ineson, son dönemde birçok önemli projede yer aldı. "The First Omen" ve "The Creator" gibi filmlerde rol aldı ve "The Witch" ile büyük beğeni topladı. Ayrıca, Guillermo del Toro'nun yeni Frankenstein filminin yapımcılığını üstleniyor.