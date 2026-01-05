Fatih Ergin’den 27 Mayıs’a farklı bir bakış: Bay Gölge okurla buluştu

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran en kritik dönemlerden biri olan 27 Mayıs 1960 İhtilali, gazeteci Fatih Ergin’in titiz araştırmasıyla yeniden mercek altına alınıyor. Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan "Bay Gölge", resmi tarihin satır aralarında gizli kalan çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

İhtilalin "Görünmez" Lideri Kim? Kitap, adını ihtilalin soğuk koridorlarında dolaşan, ne tam olarak görünen ne de tamamen kaybolan "Bay Gölge" figüründen alıyor. Fatih Ergin; devletin derinliklerindeki güç çatışmalarını, gizli tutulan dosyaları ve susturulmuş sesleri takip ederek bir devrin gizli liderinin portresini çiziyor.

Tarih ve İnsan Psikolojisi Bir Arada Sadece siyasi bir kronoloji sunmakla kalmayan eser; iktidar ile vicdan arasındaki savaşı, vatan sevgisi ile sadakat, korku ve yalnızlık gibi insani duygular üzerinden anlatıyor. Yazar, okuru sadece geçmişe götürmekle kalmıyor; Türkiye’nin hâlâ tartışılan "gölgeyle yönetilme" pratiğine de ışık tutuyor.

Araştırma-İnceleme Meraklıları İçin Başucu Eseri 240 sayfadan oluşan "Bay Gölge", 27 Mayıs’ın karanlıkta kalan hakikatlerine adım atmak isteyenler için sarsıcı bir kaynak niteliğinde. Türkiye’nin ihtilal tarihini "gölgenin içinden" okumak isteyen okurlar için kitap tüm kitapçılarda ve online satış platformlarında yerini aldı.