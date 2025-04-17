Fırça Sanat Galerisi’nde "Sessiz" Ama Derin Bir Senfoni: Nuray Ekim Atmaca Ankara’da

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:34

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:34

Fırça Sanat Galerisi, doğanın iç ritmini fırça darbeleriyle tuvallerine aktaran sanatçı Nuray Ekim Atmaca’nın “Sessiz Senfoni” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. 18 Nisan – 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında A Salonu’nda izlenebilecek sergi, izleyicisini su altının büyülü sakinliğiyle, renklerin ve formların duygusal armonisiyle buluşturuyor.

Serginin açılışı, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00 - 20.00 arasında gerçekleşecek. Açılış kokteyline tüm sanatseverler davetli.

Atmaca’nın eserleri, sadece görsel değil, aynı zamanda işitsel bir deneyimi andırıyor. Su gibi akıyor, bir ritim taşıyor; bazen dingin, bazen coşkulu… Mavi ve turkuaz tonlar suyun sakinliğini, kırmızı ve sarılar ise hayatın coşkusunu simgeliyor. Özellikle balık figürleriyle bezeli tuvaller, izleyiciyi içsel bir senfoninin melodik katmanlarında dolaştırıyor. Her bir kompozisyon, hem doğanın düzenini hem bireyin içsel devinimini simgeler nitelikte.

Sergi boyunca karşılaşılacak soyut desenler, geometrik formlar ve stilize figürler, sanatçının doğayla kurduğu mistik bağın izlerini taşıyor. Atmaca, doğayı sadece gözlemlemiyor; onunla konuşuyor, onun sesini tuvallerine taşıyor. “Sessiz Senfoni”, tam da bu sesi duyabilenler için yaratılmış bir sergi.

Nuray Ekim Atmaca, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği mezunu olan sanatçı, sanat hayatına 2013 yılında ilk kişisel sergisiyle adım attı. Bugüne kadar Trabzon ve Ankara’da sergiler açtı; doğayı farklı bakış açılarıyla yeniden yorumladığı çalışmalarıyla dikkat çekti. Renk armonisi, dokular ve ışık oyunlarıyla şekillenen eserlerinde, stilize figüratif anlatım öne çıkıyor.

“Sessiz Senfoni”, yalnızca bir sergi değil; izleyiciyi renklerin, ritmin ve doğanın iç sesinin yankılandığı derin bir atmosferde duygusal bir keşfe çıkaran bir çağrı. Fırça Sanat Galerisi’nde açılan bu sergi, aynı zamanda insanın doğayla ve kendisiyle kurduğu bağı yeniden düşünmeye davet ediyor.