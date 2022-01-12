Fişekhane'de sanatla teknoloji buluştu
İstanbul’un yeni kültür sanat mekânlarından Fişekhane, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Videodaki Manzara adlı sergide, video sanatı ile göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, insan hakları konularına dikkat çekiliyor
Contemporary İstanbul Vakfı’nın Fişekhane’de bulunan sanat alanı Cocoon, bu yılın dördüncü sergisi “Videodaki Manzara” ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Küratörlüğünü Nazlı Pektaş’ın üstlendiği sergide izleyiciyle buluşan videolar, manzaranın farklılaşan, dönüşen varlığına odaklanıyor. Manzara ise videonun içinde doğal ve kentsel çevreyle ilgili konuların temsiline dönüşüyor.
Fişekhane Kültür ve Yaşam Merkezi’nin içinde bulunan sergi salonu, Tiyatro Ana Sahne’nin hemen yanında bulunuyor.
“Videodaki Manzara” sergisi alışılmışın biraz dışında. Sergideki eserler, serginin adından da anlaşılacağı gibi ekrandan izleniyor.
Ali Kazma
Videodaki Manzara sergisinde sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG OLED ekranlar kullanılmış.
Sergi, Contemporary İstanbul Vakfı misyonları paralelinde, video sanatı aracılığı ile kayda alınan, insanın yaşadığı yerlerle ilişki kurma biçimlerini ve yeryüzü üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.
Sürdürülebilirlik konusunu da irdeleyen sergi, Ali Kazma, Antonio Cosentino, Berat Işık, Delal Eken, Ebru Ceylan, Ergin Çavuşoğlu, Ferhat Özgür ve Hülya Özdemir’in video eserlerini bir araya getiriyor.
Kamera eşliğinde sanatçıların baktıkları meselelerin kaydı tutulurken “Videodaki Manzara”, bu kayıtlar ile ekoloji, göç, kimlik, sosyal adalet ve insan hakları konularına dikkat çekiyor.
Ebru Ceylan’ın “Kuşun Dünyası” adlı çalışması.
Küratör Nazlı Pektaş’ın “Günümüzün en temel sorunlarını toplumları derinden etkileyen göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, insan hakları ihlalleri olarak sıralayabiliriz. Bu sergi ile tüm bu konulara video sanatının bize sağladığı olanaklar ile anlatma, değinme fırsatı yakalıyoruz. Diyebilirim ki sergimizdeki manzaralar aynı zamanda sosyo-politik analizin belgesi, kültürel topoğrafyanın belgesidir” cümleleriyle anlatıyor.
Bu sergi, aynı zamanda Contemporary İstanbul Vakfı ve LG arasında geliştirilecek uzun vadeli bir işbirliğinin ilk aşaması olarak konumlandırılıyor. İşbirliğine, 2022 yılında farklı alanlarda hayata geçirilecek projelerle devam edilmesi planlanıyor.
Kapak Fotoğraf: Antonio Cosentino’nun “Marmaradan Kaçış” adlı yapıtı.
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