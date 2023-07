Frida Kahlo, Diego Rivera: Aşk ve Devrim

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

Kahlo’nun sergideki ilk eseri tüm bu eserlerin ardından seyircinin karşısına çıkıyor. Görülen ilk eser “The love embrace the universe, the earth (Mexico) Diego, me and Señor Xolotl” (1949). Sergiyle ilgili bir yazı kaleme alan İngiliz Guardian gazetesi, ressamın isminin biraz da etkinliğin iyi pazarlanabilmesi için kullanıldığını ve Kahlo’nun hayat hikâyesinin karanlık tarafını kaçırdığını yazdı.

Kahlo’nun daha çok bilinen eserleri bir sonraki odada seyircinin karşısına çıkıyor. Bunlardan biri “Self-portrait with monkeys” (1943). Art Dog Sanat dergisinde yer alan habere göre; Sergide daha sonra Meksikalı çiftin diğer çağdaşları olan Gunther Gerzso, Juan Soriano ve Miguel Covarrubias’ın eserleri göze çarpıyor. “Frida & Diego: Love and Revolution”da çiftin portrelerinden günlük çekimlere kadar onlarca fotoğraf da yer alıyor. Kahlo’nun kendisini 18 yaşında yatağa mahkûm eden otobüs kazasına ilişkin çizdiği hiçbir resim sergide yer almıyor. Ancak yine de serginin sonunda bir odada küçük bir yatak odanın tam ortada duruyor. Bunun yanı sıra Kahlo’yu 1950 yılında hastane yatağındayken gösteren fotoğraflar da görülebiliyor.