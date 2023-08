Gal Gadot, James Gunn ve Peter Safran ile Wonder Woman 3 üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:01

Güncelleme: 05.08.2023 - 14:01

Gal Gadot, DC Evreni'nde Wonder Woman olarak tanınan karakteri canlandırmış ve Patty Jenkins tarafından yönetilen Wonder Woman ve Wonder Woman 1984 filmlerinde başrol oynamıştı. Ancak, DC Stüdyoları'nın eş başkanları James Gunn ve Peter Safran'ın göreve gelmesiyle Patty Jenkins'in Wonder Woman 3 için geri dönme planları iptal edildi.

Comicbook'un haberine göre, Gal Gadot hala Wonder Woman olarak gelecekte yer alacak gibi görünüyor ve kendisinin de açıkladığı üzere, James Gunn ve Peter Safran ile birlikte Wonder Woman 3'ü geliştirecekler.

DC EVRENİNDE YENİ BİR SOLUK

DC Evreni, James Gunn ve Peter Safran yönetiminde yeni bir yöne doğru ilerliyor. Aynı zamanda, DC Stüdyoları, yeni Superman filminde David Corenswet'in Clark Kent/Superman rolünde, Rachel Brosnahan'ın da Lois Lane rolünde yer alacağını doğruladı. Gal Gadot bu oyuncu seçimlerine dair haberleri daha önce duymamış olsa da, oyuncuların bu roller için testlere katıldığını ve herkesin yetenekli ve harika göründüğünü düşündüğünü ifade etti.

Wonder Woman 3'ün detayları henüz net değil ve DC Evreni'nin "Tanrılar ve Canavarlar" olarak adlandırılan Birinci Bölümü için hazırlanan projeler arasında yer almıyor. Ancak, DC Evreni'nde Wonder Woman'a dair diğer planlar mevcut. Örneğin, Themiscyra'daki Amazonlar arasında geçen Paradise Lost adlı bir Max dizisi ve James Gunn'ın bir Wonder Woman animasyon dizisi üzerinde çalıştığı ima ediliyor.

Ayrıca, Gal Gadot'un başrolünde olduğu gerilim filmi Heart of Stone, 11 Ağustos'ta Netflix'te gösterime girecek. Filmin özeti, Rachel Stone adlı bir istihbarat görevlisinin hikayesini anlatıyor.