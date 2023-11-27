Dolu dolu bir aralık ayı: Merakla beklenen filmler bu ay vizyonda...
Sinema tutkunlarının heyecanla beklediği aralık ayı geldi ve beyaz perdeye yepyeni yapımlar geliyor! Film dünyasının birbirinden farklı hikayelerini buluşturan aralık ayı, sevilen serilerin devamı, tarihi dramalar, fantastik maceralar ve birbirinden etkileyici karakterlerle dolu.
Ölümlü Dünya'nın merakla beklenen devam filmi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya geliyor. Jeanne du Barry, tarihi atmosferi sevenleri büyüleyecek, Hayat ise duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Wonka, çikolata dünyasının kapılarını aralarken Aquaman ve Kayıp Krallık, efsanevi denizaltı macerasına geri dönüyor. Ferrari, otomobil tutkunlarını hız tutkusuyla sarhoş edecekken Anyone But You, duygusal bir bağ kurmaya hazırlanıyor.
ÖLÜMLÜ DÜNYA 2
Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her biri üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Serhan, hamile olan Begüm’ü yeni yaşamlarına alıştırmakta güçlük çeker. Serhat, artık hayatında bir kadının eksikliğini çekerken, Gazanfer ise ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için mücadele eder. Ancak Zafer’in örgütün eline düşmesi hepsinin hayatını alt üst eder. Zafer’e kavuşmak için yol arayan Gazanfer, çareyi eski bir dostundan yardım istemekte bulur. Mermer ailesi, bu sefer evlatlarına kavuşmak için son bir vurgun yapmak zorunda kalacaktır.
Ali Atay imzası taşıyan filmin devam filmi 1 Aralık'ta beyazperdedeki yerini alacak.
JEANNE DU BARRY
Sosyal olarak yükselmeye hevesli sıradan bir kız olan Jeanne Vaubernier, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için kendine özgü çekiciliğini kullanır. Jeanne'nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder. Ancak görüşme beklenenden bambaşka geçer ve XV. Louis ve Jeanne, birbirlerine ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne sayesinde yaşamın zevkini yeniden keşfeder. Ancak çok geçmeden skandal patlar. Kimse sokaklardan gelen bir kadını sarayda istememektedir. Maïwenn'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmesinin yanısıra başrolde de yer aldığı filmde Johnny Depp ve Benjamin Lavernhe gibi yıldızlar yer alıyor. Film 8 Aralık'ta vizyona girecek.
HAYAT
Zeki Demirkubuz imzalı Hayat, Miray Daner'in canlandırdığı Hicran karakterine odaklanıyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.
WONKA
Hikaye, genç bir Willy Wonka'nın (Timothée Chalamet) ilk maceralarına ve Umpa-Lumpa'larla (Hugh Grant) nasıl tanıştığını anlatacak. Paul King ve Simon Farnaby'nin senaristliğini üstlendiği film 15 Aralık'ta vizyona girecek.
AQUAMAN VE KAYIP KRALLIK
Aquaman'in 2. devam filmi olan yapımın başrolünü ilk filmde olduğu gibi Jason Momoa üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Amber Heard, Yayha Abdul-Mateen gibi isimler yer alıyor. James Wan imzalı film 22 Aralık'ta vizyona girecek.
FERRARİ
Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı Ferrari filmi, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. Enzo Ferrari'ye Adam Driver hayat verirken filmin oyuncuları arasında Shailene Woodley ve Sarah Gadon da yer alıyor. Film 22 Aralık'ta sinemalardaki yerini alacak.
ANYONE BUT YOU
Harika bir ilk randevunun ardından Bea (Sydney Sweeney) ve Ben'in (Glen Powell) ateşli çekiciliği buz gibi bir hal alır; ta ki kendilerini Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelene kadar. Böylece her iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yaparlar: bir çiftmiş gibi davranmak. Will Gluck imzalı film 29 Aralık'ta vizyonda...
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