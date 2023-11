Dolu dolu bir aralık ayı: Merakla beklenen filmler bu ay vizyonda...

Sinema tutkunlarının heyecanla beklediği aralık ayı geldi ve beyaz perdeye yepyeni yapımlar geliyor! Film dünyasının birbirinden farklı hikayelerini buluşturan aralık ayı, sevilen serilerin devamı, tarihi dramalar, fantastik maceralar ve birbirinden etkileyici karakterlerle dolu.

Ölümlü Dünya'nın merakla beklenen devam filmi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya geliyor. Jeanne du Barry, tarihi atmosferi sevenleri büyüleyecek, Hayat ise duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Wonka, çikolata dünyasının kapılarını aralarken Aquaman ve Kayıp Krallık, efsanevi denizaltı macerasına geri dönüyor. Ferrari, otomobil tutkunlarını hız tutkusuyla sarhoş edecekken Anyone But You, duygusal bir bağ kurmaya hazırlanıyor.