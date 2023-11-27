Dolu dolu bir aralık ayı: Merakla beklenen filmler bu ay vizyonda...

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2

Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her biri üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Serhan, hamile olan Begüm’ü yeni yaşamlarına alıştırmakta güçlük çeker. Serhat, artık hayatında bir kadının eksikliğini çekerken, Gazanfer ise ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için mücadele eder. Ancak Zafer’in örgütün eline düşmesi hepsinin hayatını alt üst eder. Zafer’e kavuşmak için yol arayan Gazanfer, çareyi eski bir dostundan yardım istemekte bulur. Mermer ailesi, bu sefer evlatlarına kavuşmak için son bir vurgun yapmak zorunda kalacaktır.

Ali Atay imzası taşıyan filmin devam filmi 1 Aralık'ta beyazperdedeki yerini alacak.