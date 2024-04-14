Baharın habercisi güneşli günlerde izlenebilecek filmler

Emma (1996)

Genç bir kadın olan Emma Woodhouse, başkalarının işine karışmaktan epey keyif alır. İnsanların mutlu olması için çabalayan Emma, onların doğru kişiyi bulmalarına yardımcı olur. Eski mürebbiyesinin düğününde Harriet Smith ile tanışan Emma, ona uygun bir eş bulması için yardım eder. Ancak bu kez eşleştirme girişimleri başarısız olur. Emma bu sırada kendi duygu ve ihtiyaçlarını tamamen göz ardı ettiğini fark eder.