Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 14 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...

TANRININ UNUTTUĞU YER

Tanrının Unuttuğu Yer, bir kilise inşa etmek için geldiği yerde kendisini beklenmedik durumların içerisinde bulan bir rahibin hikayesini konu ediyor. 19. yüzyılın sonlarında genç bir Danimarkalı rahip, bir kilise inşa etmek ve kaçınılmaz manzaraların ortasında nüfusu fotoğraflamak için İzlanda'nın uzak bir bölgesine seyahat eder. Genç adam görevini yerine getirmeye çalışırken, kendisini şiddetli bir çatışmanın içerisinde bulur. Rahip, geldiği bu yerde doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe, hem geliş amacından hem de kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmaya başlar. Dram filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Hlynur Pálmason üstleniyor.