Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 14 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 14 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, Semur 4: Mahşer, Cinnas, Resif: Kanlı Takip, Tanrının Unuttuğu Yer, Çılgın Dostum Finnik ve Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu filmleri vizyona girecek.
ÇILGIN DOSTUM FİNNİK
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Çılgın dostum Finnik (Finnick), tüylü bir yaratık olan Finnik’in başından geçenleri konu ediniyor. Yaşadığı evin sahipleriyle iyi geçinemeyen Finnik, evde yaşayan herkesi bir bir kovmayı başarır, ta ki arkadaş olacağı Christine ile tanışana dek.
TANRININ UNUTTUĞU YER
Tanrının Unuttuğu Yer, bir kilise inşa etmek için geldiği yerde kendisini beklenmedik durumların içerisinde bulan bir rahibin hikayesini konu ediyor. 19. yüzyılın sonlarında genç bir Danimarkalı rahip, bir kilise inşa etmek ve kaçınılmaz manzaraların ortasında nüfusu fotoğraflamak için İzlanda'nın uzak bir bölgesine seyahat eder. Genç adam görevini yerine getirmeye çalışırken, kendisini şiddetli bir çatışmanın içerisinde bulur. Rahip, geldiği bu yerde doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe, hem geliş amacından hem de kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmaya başlar. Dram filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Hlynur Pálmason üstleniyor.
CİNNAS
Elvin Abdulla'nın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filminin senaristliğini ise Nijat Dadashov ve Elvin Abdulla üstleniyor. Cinnas, cinler tarafından ele geçiren bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediyor.
MISSION IMPOSSIBLE: ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA
Yönetmenliğini Christopher McQuarrie'nin yaptığı Mission Impossible serisinin devam filmi sinema tutkunları ile buluşacak. Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.
SEMUR 4: MAHŞER
Hiç kimsesi olmayan Ozan'ın kendisine miras kalan evi satmaya çalışır. Satış işlemleri için yanına arkadaşlarını da alıp giden Ozan, işlemlerin uzaması üzerine bir gece evde arkadaşlarıyla birlikte kalır. Osman Cavcı, Kaan Şahin, Mecbure Bozyel gibi isimlerin kadroda bulunduğu korku filminin yönetmenliğini Hakkı Kaplan üstleniyor.
RESİF: KANLI TAKİP
Resif: Kanlı Takip, yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak için gittiği tatilde korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan genç bir kız ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Kız kardeşinin korkunç cinayetine tanık olan Nic, iyileşmesine yardımcı olması için arkadaşlarıyla birlikte bir kano ve dalış macerası yaşamaya karar verir. Tropik bir tatil beldesine giden gençler, keşiflerine sadece saatler kala büyük beyaz bir köpekbalığı tarafından takip edilir ve saldırıya uğrar. Hayatta kalabilmek için arkadaşlarıyla birlikte hareket eden Nic’in, travma sonrası stresinin üstesinden gelmesi, korkularıyla yüzleşmesi ve canavarı öldürmesi gerekmektedir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Andrew Traucki'nin üstlendiği gerilim filminin oyuncu kadrosunda Teressa Liane, Tim Ross, Ann Truong gibi isimler yer alıyor.
HOLD FRY'IN BEKLENMEDİK YOLCULUĞU
Hettie Macdonald’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dram türünde film Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu (The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry), emekli bir memurun hayatı yeniden keşfetmesini konu ediniyor. Film, kanser olduğunu öğrendiği eski bir arkadaşını teselli etmek için ona mektup götürmeye karar veren Harold Fry’ın bu yolculukta geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşmesine tanıklık ediyor.
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