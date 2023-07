Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 14 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...

HOLD FRY'IN BEKLENMEDİK YOLCULUĞU

Hettie Macdonald’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dram türünde film Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu (The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry), emekli bir memurun hayatı yeniden keşfetmesini konu ediniyor. Film, kanser olduğunu öğrendiği eski bir arkadaşını teselli etmek için ona mektup götürmeye karar veren Harold Fry’ın bu yolculukta geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşmesine tanıklık ediyor.