Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 2 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, anime, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 2 Haziran Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Prestij Meselesi, Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Hypnotic: Zihin Avı (Hypnotic), The Boogeyman, Eyvah Babam (About My Father), Dali Diyarı (Daliland), Tori ve Lokita filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Eyvah Babam
Komedi tutkunlarını sinemaya çekecek Eyvah Babam (About My Father), babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Robert De Niro’nun başrolde olduğu iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olayları konu alan filmde, Sebastian’ın nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşması anlatılıyor. Başrole Sebastian Maniscalco ve Leslie Bibb eşlik ediyor.
Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş
2018 yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyon filminin devam filmi olan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Spider-Man’in yeni bir ekibinin daha önce karşılaşmadıkları seviyede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor. Filmde, Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçiyor. Burada ekip örümcek – insanlarla karşılaşırlar ve bu tehdit karşısında yeteneklerini kullanmak zorunda kalacaktır…
Prestij Meselesi
Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğinde müzikal türünde sinemaseverlerle buluşacak Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret basamaklarını tırmanışını konu ediniyor. Filmde, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen sanatçıların yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatılıyor.
The Boogeyman
Rob Savage’in yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi The Boogeyman, Stephen King’in aynı isimli romanının uyarlamasıdır. Film, trajik bir ölümle annelerini kaybeden iki kız çocuğunun evlerinde gölgelerde yaşayan ve kurbanlarının acılarıyla beslenen şeytani bir varlıkla mücadele etmelerini konu ediniyor.
Dali Diyarı
Senaryosunu John Walsh’ın yazdığı, Dali Diyarı (Daliland), büyük sergisine hazırlanan Savador Dali ve ona yardım eden genç asistanının hikayesini konu ediniyor. "American Psycho" ve "I Shot Andy Warhol" filmlerinin yönetmeni Marry Harron’un yönettiği filmde ünlü ressama Oscar ödüllü oyuncu Ben Kingsley hayat veriyor. Filmin senaristliğini iseJohn Walsh üstleniyor. Kadroda Barbara Sukowa, Suki Waterhouse ve Ezra Miller yer alıyor.
Hypnotic: Zihin Avı
Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo’dan oluşan oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Hypnotic: Zihin Avı, Dedektif Danny Rourke’un küçük kızı Minnie’yi ararken başından geçenleri konu ediniyor. Kaybolan kızını arayan dedektifin ipuçların peşinden giderken karşısına çıkan insanların zihinlerine yön verip algısını yönetebilen hipnotiklerle mücadele etmek zorunda kalacaktır.
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