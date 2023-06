Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 2 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...

Bu hafta da korku, komedi, anime, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 2 Haziran Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Prestij Meselesi, Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Hypnotic: Zihin Avı (Hypnotic), The Boogeyman, Eyvah Babam (About My Father), Dali Diyarı (Daliland), Tori ve Lokita filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.