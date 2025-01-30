The Brutalist, Dönüş, Aşkın İzi ve daha fazlası... Bu haftanın filmleri!

DÖNÜŞ

Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer'ın başrollerinde oynadığı "Dönüş", modern bir Odysseus hikayesini konu ediniyor.

Uberto Pasolini imzalı filmin konusu özetle şöyle:

"Kral Odysseus, 20 yıllık yokluğun ardından bitkin ve tanınmaz bir halde Ithaca kıyılarına vurur. Karısı Penelope artık kendi evinde bir mahkumdur ve yeni bir koca, yeni bir kral seçme konusunda hırslı talipleri tarafından taciz edilmektedir. Babasız büyüyen oğulları Telemachus, onu krallık arayışlarında engel olarak gören taliplerin elinde ölümle karşı karşıya kalır. Odysseus, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır…