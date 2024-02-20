En iyi bilim-kurgu filmleri: Son yılların en kaliteli bilim-kurgu filmleri

MATRIX 4

Matrix Resurrections'la çifte gerçeklik dünyasına geri dönülüyor. Bay Anderson yeniden beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalır. Çünkü Anderson gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlayıp, kendisini gerçekten tanımak istemektedir. Thomas’ın...Neo’nun bildiği tek bir şey vardır; o da bir ilüzyon dahi olsa Matrix'e girmenin ve çıkmanın tek yolunun seçimden ibaret oluşudur. Neo ne yapması gerektiğini çok iyi bilse de Matrix'in artık daha güvenli, güçlü ve tehlikeli olduğundan bihaberdir.