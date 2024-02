En iyi bilim-kurgu filmleri: Son yılların en kaliteli bilim-kurgu filmleri

DON'T LOOK UP

Don't Look Up, iklim değişikliği ve siyasi kayıtsızlık konularını cesurca vurgulayan satirik bir bilim kurgu filmidir. Film, Dünya'ya doğru ilerleyen bir kuyruklu yıldızı keşfeden Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ve doktora öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence)'i takip eder. İnsanlığı uyarmanın çaresiz çabaları, umursamazlık, şüphecilik ve medyanın sansasyonel yaklaşımıyla karşılanır. Meryl Streep, yaklaşan felaket karşısında önceliklerinin yanlış yerde olduğunu gösteren Başkan Orlean'ı canlandırıyor. Komedi tarzında sunulmasına rağmen, Don't Look Up, küresel krizlere modern toplumun tepkisinin keskin bir eleştirisini sunar.