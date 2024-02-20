En iyi bilim-kurgu filmleri: Son yılların en kaliteli bilim-kurgu filmleri
Modern bilim kurgu filmleri, izleyicilere geniş bir konu yelpazesi sunar. Bu tür, Dünya'da veya uzayda geçen hikayeler anlatma esnekliği sunar. Sıklıkla, bu ikisi bir araya gelir, uzaylıların gezegenimizi ziyaret etmesi veya dünyalıların başka bir gezegene seyahat etmesi... İşte son yolların en iyi bilim-kurgu filmleri...
DUNE
Sinematik bir gösteri olan Dune'da, büyüklüğe yazgılı genç bir adam olan Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) yolculuğunu takip ediyoruz. O, evrenin en değerli maddesi, Baharat'ın bulunduğu çöl gezegeni Arrakis'te tehlikeli bir yıldızlararası çatışmanın içine sürüklenir. Babası Dük Leto (Oscar Isaac) ve annesi Lady Jessica (Rebecca Ferguson), onu tehlikeli siyasetler ve yaklaşan savaşlar arasında yol gösterirler. Denis Villeneuve'un yönettiği film, En İyi Prodüksiyon Tasarımı dalında Akademi Ödülü kazandı.
AVENGERS: ENDGAME
Marvel'ın 22 filmlik epik serisinin muhteşem sonu olan Avengers: Endgame'de kahramanlarımız, Iron Man (Robert Downey Jr.), Kaptan Amerika (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) ve hayatta kalan diğer Avengers üyeleri, Thanos'un (Josh Brolin) yıkıcı parmağını sallamasının ardından yaşananların etkisiyle boğuşuyorlar.
Umutsuzlukla mücadele ederken, düşen arkadaşlarını geri getirmek ve zararı tersine çevirmek için riskli bir plan yaparlar. Anthony ve Joe Russo'nun yönettiği bu süper kahraman macerası, anlatısal karmaşıklık ve görsel efektlerde büyük bir gösteri olarak ortaya çıkar. Hem eleştirel beğeni hem de ticari başarı kazanarak, tüm zamanların en çok gişe yapan filmi oldu.
DON'T LOOK UP
Don't Look Up, iklim değişikliği ve siyasi kayıtsızlık konularını cesurca vurgulayan satirik bir bilim kurgu filmidir. Film, Dünya'ya doğru ilerleyen bir kuyruklu yıldızı keşfeden Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ve doktora öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence)'i takip eder. İnsanlığı uyarmanın çaresiz çabaları, umursamazlık, şüphecilik ve medyanın sansasyonel yaklaşımıyla karşılanır. Meryl Streep, yaklaşan felaket karşısında önceliklerinin yanlış yerde olduğunu gösteren Başkan Orlean'ı canlandırıyor. Komedi tarzında sunulmasına rağmen, Don't Look Up, küresel krizlere modern toplumun tepkisinin keskin bir eleştirisini sunar.
THE TOMORROW WAR
The Tomorrow War'da, 2051'den gelen zaman yolcuları acil bir mesaj iletir: insanlık ölümcül bir uzaylı türüne karşı küresel bir savaşı kaybetmektedir. Lise öğretmeni ve aile adamı Dan Forester (Chris Pratt), genç kızı için dünyayı kurtarmaya kararlı bir şekilde savaşa çağrılır. Dan, gezegenin kaderini yeniden yazma umuduyla, parlak bir bilim insanı (Yvonne Strahovski) ve uzaklaştığı babası (J.K. Simmons) ile birlikte bir ekip kurar.
SPIDERMAN: FAR FROM HOME
Aksiyon dolu devam filmi Spider-Man: Far From Home'da, Peter Parker (Tom Holland), Avengers: Endgame'in sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Süper kahraman görevlerinden bir mola umuduyla Avrupa'da bir okul gezisine çıkar. Ancak Nick Fury (Samuel L. Jackson) tatili acil bir görevle kesintiye uğratınca, Spider-Man sonsuza dek değişen bir dünyada yeni tehditlerle yüzleşmek zorunda kalır. Ona eşlik eden gizemli Quentin Beck, yani Mysterio (Jake Gyllenhaal), başka bir boyuttan geldiğini iddia ediyor. Bu film, ilgi çekici hikayesi ve etkileyici görsel efektleriyle eleştirmenlerden övgü aldı.
FREE GUY
Free Guy, yüksek kavramlı bir aksiyon komedisi olan bir film olup, Guy (Ryan Reynolds) adındaki bir banka memurunu takip eder. Guy, kendisinin açık dünya bir video oyununda bir oyuncu karakteri olmadığını keşfeder. Yeni kazandığı bu öz farkındalıkla, Guy kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar verir ve bunu kendisi yeniden yazmaya başlar. Dünyasını kapatılmadan önce kurtarmaya çalışırken, Guy evrim geçirir ve sadece bir arka plan karakteri olmadığını kanıtlamaya çalışır.
MATRIX 4
Matrix Resurrections'la çifte gerçeklik dünyasına geri dönülüyor. Bay Anderson yeniden beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalır. Çünkü Anderson gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlayıp, kendisini gerçekten tanımak istemektedir. Thomas’ın...Neo’nun bildiği tek bir şey vardır; o da bir ilüzyon dahi olsa Matrix'e girmenin ve çıkmanın tek yolunun seçimden ibaret oluşudur. Neo ne yapması gerektiğini çok iyi bilse de Matrix'in artık daha güvenli, güçlü ve tehlikeli olduğundan bihaberdir.
LOVE AND MONSTERS
Canavar Kıyametinden yedi yıl sonra, Joel Dawson ve insanlığın geri kalanı, dev yaratıkların kontrolü ele geçirmesinden beri yeraltında yaşıyor. Lise sevgilisi Aimee ile radyo üzerinden yeniden bağlantı kurduktan sonra, şimdi sahil kolonisinde olan 80 mil uzaklıktaki Aimee'ye tekrar aşık olmaya başlar. Joel, yeraltında onun için hiçbir şeyin kalmadığını fark ettiğinde, tehlikeli canavarlara rağmen Aimee'ye doğru yolculuğa çıkmaya karar verir.
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