Koltuğunuza yerleşin, eylül içerikleri başlıyor: Netflix'te izlemek için sabırsızlanacağınız yapımlar

Yeni bir ayın başlamasıyla birlikte Netflix, dizi ve film tutkunlarını yine ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Eylül ayıyla birlikte izleyicilere sunulacak olan içerikler, farklı türlerdeki yapımlarla zenginleşiyor. Keyifli anlar, heyecan dolu hikayeler ve sürükleyici karakterler, bu ay da Netflix'te izleyicilerle buluşacak. İşte, eylül ayında Netflix platformunda yayımlanacak dizi ve filmler...