Koltuğunuza yerleşin, eylül içerikleri başlıyor: Netflix'te izlemek için sabırsızlanacağınız yapımlar
Yeni bir ayın başlamasıyla birlikte Netflix, dizi ve film tutkunlarını yine ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Eylül ayıyla birlikte izleyicilere sunulacak olan içerikler, farklı türlerdeki yapımlarla zenginleşiyor. Keyifli anlar, heyecan dolu hikayeler ve sürükleyici karakterler, bu ay da Netflix'te izleyicilerle buluşacak. İşte, eylül ayında Netflix platformunda yayımlanacak dizi ve filmler...
İLK BAKIŞTA AŞKIN İSTATİSTİKSEL OLASILIĞI
Bir Londra uçuşu sırasında yakınlaşan iki yabancı, kaderin cilvesiyle birbirlerinden ayrı düşer. Kavuşmak imkânsız gibi görünse de aşk tüm olasılıklara meydan okur. İlk Bakışta Aşk’ın İstatistiksel Olasılığı filmi 14 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek.
ONCE UPON A CRIME
Kırmızı Başlıklı Kız'ın Külkedisi ve Hänsel ve Gretel gibi ünlü masallarda suç işleyen suçluların peşine düşmesini konu alan film, 14 Eylül'de sevenleri ile buluşacak
EHRENGARD: KÜÇÜK BİR ROMANS
Kendini aşk uzmanı gibi gören bir adam, çekingen bir prense baştan çıkarma sanatını öğretmeye çalışır. Ancak planı geri teperek bir skandala ve sürpriz bir aşka yol açar. Danimarka yapımı romantik komedi filmi 14 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek.
BANLİYÖ ÇOCUKLARI 2
Paris'in sefil bir banliyösündeki ihanet, intikam ve şiddet döngüsünü kırmaya çalışan Traoré kardeşler daha parlak bir gelecek için mücadele etmeye devam eder. Banliyö Çocukları'nın devam filmi 27 Eylül'de Netflix'te!
VIRGIN RIVER
Virgin River, sakin bir yaşam için uzak bir Kaliforniya kasabasına taşınan Melinda Monroe'nin hikayesini işliyor. Yeni bir sayfa açmaya karar veren Melinda, kasaba hayatının beklediği kadar basit olmadığını keşfedecektir.
Virgın River'ın 5. sezonu 7 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek.
S.W.A.T
Memleketi Los Angeles'ta emniyet teşkilatında görevli bir çavuş, elit bir polis ekibine liderlik etmek ve kentte tırmanan ölümcül gerilimi yatıştırmakla görevlendirilir.
S.W.A.T'ın yeni sezonu 1 Eylül'de Netflix'te...
DISENCHANTHENT
Disenchantment, parçalanmak üzere olan Orta Çağ krallığı Dreamland’de geçiyor. Bentwood Prensi Guysbert ile evlenmekten vazgeçen Prenses Bean kendisini farklı bir dünyanın içerisinde bulur. Düğün töreninden kaçan prenses kendi kaderini çizmek için sarayından çıkarak gerçek dünyaya adım atar.
Disenchantment'ın 5. sezonu 1 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek.
KUNG FU PANDA: EJDERHA ŞÖVALYE
Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye, 7 Eylül'de üçüncü sezonu ile ekranlara dönecek.
Efsanevi savaşçı Po sihirli silahları ele geçirmek, itibarını düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için elit bir İngiliz şövalyesiyle dünyayı dolaşır.
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