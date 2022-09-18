Geçmişten günümüze İstanbul bienalleri
Türkiye’de bienal etkinliği düzenleme girişimi ilk olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Etkinlik için aralarında sanatçıların, Bakanlık ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu bir danışma kurulu oluşturulmuş; bu kurul, çağrılacak sanatçıların seçimi konusunda diğer ülkelerin Kültür Bakanlıkları ile kontak kurarak eser ve sanatçıların belirlenmesinde öncülük yapmıştır.
Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde yapılan bu bienaller daha sonraları Türkiye’nin ikinci bienal etkinliği olan İstanbul bienallerine de temel teşkil etmiştir. 1987’den bu yana devam eden bu bienallerde, 1. Uluslararası İstanbul Bienali’nin düzenlenmesinde İKSV’nin desteği ile danışma kurulu üyesi olarak Beral Madra küratörlük görevini üstlenmiştir.
Bugün en çok merak uyandıran sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Bienali, ulusal bir temsil modeli yerine sanatçıların yapıtları aracılığıyla birbirleri ve izleyiciyle diyaloğunu sağlayan bir sergi modelini tercih ediyor. Uluslararası bir danışma kurulu tarafından belirlenen bienal küratörü, geliştirdiği kavramsal çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye davet ediyor.
1995 “ORIENT-ATION – Paradoksal Bir Dünyada Sanatın Görünümü” – Küratör: René Block (Almanya)
1997 “Yaşam, Güzellik, Çeviriler / Aktarımlar ve Diğer Güçlükler Üzerine” – Küratör: Rosa Martinez (İspanya)
1999 “Tutku ve Dalga” – Küratör: Paolo Colombo (İtalya)
2001 “Egokaç – Gelecek Oluşum için Egodan Kaçış” – Küratör: Yuko Hasegawa (Japonya)
2003 “Şiirsel Adalet” – Küratör: Dan Cameron (ABD)
2005 “İstanbul” – Küratör: Charles Esche (İngiltere) ve Vasıf Kortun (Türkiye)
2007 “İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik” – Küratör: Hou Hanru (Çin/Fransa)
2009 “İnsan Neyle Yaşar?” – Küratör: What, How & for Whom / WHW (Hırvatistan)
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