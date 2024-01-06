Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2024 Cumartesi, 14:54
Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

Bazı filmler istesek de aklımızdan çıkmaz, karakterler ve hikayeler size ilham verir ve sonsuza dek sizinle kalır. İşte kadınların hayatında en az bir kere izlemesi gereken 18 film...

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

BAĞLILIK YEMİNİ

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

LADY BIRD

Greta Gerwig’in ilk yönetmenlik deneyimi olan Lady Bird, ergenlik çağındaki bir genç kızın nasıl hissettiğine dair değerli bilgiler sunuyor.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

LOVE&BASKETBALL

Basketbol tutkunu iki arkadaş, rakip olarak karşı karşıya kalır ve arkadaşlıkları sınanır.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

MOR YILLAR

Steven Spielberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mor Yıllar, Celie’nin hayatındaki hayal kırıklıklarını, mutsuz evliliğini ve bir kadın olarak özgürlüğüne kavuşma hikayesini konu alıyor.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

EVLİLİK RÜYASI

Romantik aşkını arayan Muriel’in hikayesini konu alan film, sizi olduğunuz gibi kabul edecek insanlar üzerine farkındalık yaratıyor.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

REAL WOMEN HAVE CURVES

18 yaşında Ana Garcia üniversiteye gitmenin hayalini kurarken aile işini devralmak zorunda kalması onu zor duruma düşürür.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

THE FAREWELL

Yönetmen Lulu Wang’in gerçek hayattan ilham alarak izleyiciyle buluşturduğu hikaye, anne-kız çocuğu ilişkisini gerçekçi bir dille ele alıyor.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

THE FAVORİTE

Üç ana kadın karakterin ilişkisini işleyen ‘Sarayın Gözdesi’, zekice diyalogları ve anlaşılması güç karakterleriyle komedi ve saray dramasını bir araya getiriyor.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

WİDOWS

Eşlerini kaybeden üç kadın bir araya gelir ve drama olarak başlayan film tam bir soygun macerasına dönüşür.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

IRİS

Bir moda ikonu olan Iris Apfel’i konu alan belgesel, hayallerini kovalamanının ve tutkulara bağlı kalmanın önemine vurguda bulunuyor.

Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT

Yalnızca geceleri dışarı çıkabilen vampir bir kadının İran’daki yaşantısını konu alan film, Orta Doğu'nun feminizmdeki duruşunu ortaya koyuyor.

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