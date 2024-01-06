Hikayeleriyle kadınlara ilham veren 10 film: Bu karakterler sonsuza dek sizinle kalacak...
Bazı filmler istesek de aklımızdan çıkmaz, karakterler ve hikayeler size ilham verir ve sonsuza dek sizinle kalır. İşte kadınların hayatında en az bir kere izlemesi gereken 18 film...
BAĞLILIK YEMİNİ
LADY BIRD
Greta Gerwig’in ilk yönetmenlik deneyimi olan Lady Bird, ergenlik çağındaki bir genç kızın nasıl hissettiğine dair değerli bilgiler sunuyor.
LOVE&BASKETBALL
Basketbol tutkunu iki arkadaş, rakip olarak karşı karşıya kalır ve arkadaşlıkları sınanır.
MOR YILLAR
Steven Spielberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mor Yıllar, Celie’nin hayatındaki hayal kırıklıklarını, mutsuz evliliğini ve bir kadın olarak özgürlüğüne kavuşma hikayesini konu alıyor.
EVLİLİK RÜYASI
Romantik aşkını arayan Muriel’in hikayesini konu alan film, sizi olduğunuz gibi kabul edecek insanlar üzerine farkındalık yaratıyor.
REAL WOMEN HAVE CURVES
18 yaşında Ana Garcia üniversiteye gitmenin hayalini kurarken aile işini devralmak zorunda kalması onu zor duruma düşürür.
THE FAREWELL
Yönetmen Lulu Wang’in gerçek hayattan ilham alarak izleyiciyle buluşturduğu hikaye, anne-kız çocuğu ilişkisini gerçekçi bir dille ele alıyor.
THE FAVORİTE
Üç ana kadın karakterin ilişkisini işleyen ‘Sarayın Gözdesi’, zekice diyalogları ve anlaşılması güç karakterleriyle komedi ve saray dramasını bir araya getiriyor.
WİDOWS
Eşlerini kaybeden üç kadın bir araya gelir ve drama olarak başlayan film tam bir soygun macerasına dönüşür.
IRİS
Bir moda ikonu olan Iris Apfel’i konu alan belgesel, hayallerini kovalamanının ve tutkulara bağlı kalmanın önemine vurguda bulunuyor.
A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
Yalnızca geceleri dışarı çıkabilen vampir bir kadının İran’daki yaşantısını konu alan film, Orta Doğu'nun feminizmdeki duruşunu ortaya koyuyor.
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