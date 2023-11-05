Korku sinemasının altın çağı: Son yılların korkutucu başyapıtları...
Karanlık odalarda gerilim dolu anların, tüyler ürpertici sahnelerin ve ansızın çığlık atan karakterlerin vakti geldi! Son beş yılda korku sineması türünde izleyicilere sunulan yapımlar, sinema perdesinin ve korku severlerin üzerinde unutulmaz izler bırakan başyapıtlara dönüştü. İşte son yılların en ürkütücü, en ilginç ve en başarılı korku filmleri...
A QUIET PLACE 7.5
Sessiz Bir Yer filminde; başarılı çift Emily Blunt ve John Krasinski dünya üzerinde ses çıkaran herkesi avlayan bilinmeyen bir güçten kaçarak çocuklarını korumaya çalışıyor.
Filmin başrolü John Krasinski aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor.
THE LIGHTHOUSE - 7.4
Willem Dafoe ve Robert Pattinson'ı buluşturan The Lighthouse filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Eggers üstleniyor.
Sis düdüğünün havayı doldurduğu, 19. Yüzyıl İngiltere’sinde eskiden oduncu olan Eprahim Winslow ve ağarmış saçları ile deniz feneri bekçisi Thomas Wake, gri bir adaya adım atarlar. Dört hafta boyunca bu deniz fenerinde birbirlerinden başka kimse olmayacak adada, konuşmayı çok sevmeyen bu iki adamı zor şartlar ve ağır bir iş beklemektedir. Fakat zaman geçtikçe akli dengelerini kaybetmemeye çalışan bu iki adam zihinlerinin oluşturduğu bir hapishaneden kaçmanın yolunu arayacaktır.
DOCTOR SLEEP - 7.3
Stanley Kubrick'in klasikleşen filmi "The Shining"in devamında gelişen olayları konu alan Doktor Uyku filminin yönetmen koltuğunda Mike Flanagan yer alıyor.
Filmde artık bir yetişkin olan Dan Torrence, kendisiyle benzer güçlere sahip olan küçük bir kızla tanışır. Torrence, kızı The True Knot adında ölümsüzlüğe ulaşmak için çocukları avlayan bir kötüden korumaya çalışacaktır.
HEREDITARY - 7.3
Ari Aster imzalı bir diğer film olan Ayin, Graham ailesinin en büyüğü Ellen'in ölmesiyle ailenin geri kalan üyelerinin kökleriyle ilgili korkutucu sırlardan haberdar olmaya başlamasını ele alıyor.
Graham Ailesi daha fazlasını öğrendikçe, kendilerine miras kalan bu kaderden kurtulabilmek için daha da umutsuzca çabalamaya başlar. Kendini dış dünyaya fazla açmamış annelerinin sakladıkları sırlar, ölümcül sonuçlar doğuracaktır.
TALK TO ME - 7.2
Genç bir arkadaş grubu mumyalanmış lanetli bir el bulur ve bu eli kullanarak ruhları canlandırabileceklerini keşfeder. Bu yeni heyecana kendilerini kaptırırlar, ta ki içlerinden biri fazla ileri gidip doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar.
Konuş Benimle filminin kadrosunda Sophie Wilde, Miranda Otto, Otis Dhanji, Chris Alosio ve Zoe Terakes gibi isimler yer alıyor.
MIDSOMMAR - 7-1
Dani ve Christian genç bir çifttir. Üniversite arkadaşlarıyla birlikte İsveç’in küçük bir köyünde düzenlenen Midsommar festivaline katılma planı ile tatile çıkarlar. İlişkileri de çok da iyi gitmeyen çift, bu tatil ile kendilerine ve ilişkilerine son bir şans vermek isterler. Ancak, o çok huzurlu olduklarını düşündükleri yerde, aslında kaçışı olmayan bir cehenneme düştüklerini daha sonra anlayacaklardır. 90 yılda bir gerçekleşen gizli bir Pagan ayinin kurbanı olmuşlardır.
Son dönemin başarılı isimlerinden olan Florence Pugh, Will Poulter ve William Jackson Harper'ı bir araya getiren Ritüel, Ari Aster imzası taşıyor.
THE INVISIBLE MAN - 7.1
Cecilia zengin ve akıllı bir bilim adamıyla evlidir. Ancak fziksel ve duygusal şiddet içeren bu evlilikten kurtulmak için Cecilia dostlarının yardımını alır ve ortadan kaybolur. Bir süre sonra Cecilia’nın kocası hayatını kaybeder ve akıl almaz servetinin büyük bir kısmını Cecilia’ya bırakır. Bu Cecilia’yı ortaya çıkarmak için kurulmuş bir oyun mudur, birileri onu takip mi ediyordur. Bu sorulur içindeki Cecilia yavaş yavaş akıl sağlığını kaybededecektir.
Elisabeth Moss'un başrolde yer aldığı filmde Leigh Whannell yönetmen koltuğunda oturuyor.
PEARL - 7
Yönetmen Ti West'in önceki filmi X'te yer alan Pearl'ün vahşi bir seri katile dönme süreci işleniyor.
CLIMAX - 6.9
1990'ların ortalarında 20 genç dansçı, ormanın orta yerindeki bir yatılı okula 3 günlük bir prova için gelir. Burada son bir parti yapmaya karar veren gençler, bir anda kendilerini bambaşka bir atmosferde bulur. Uyuşturucu etkisinde olduklarını fark etseler de bunu onlara kimin yaptığı belli değildir. Bir süre sonra müzikle de birlikte nevrozların etkisine girerler, bazıları cennete uçtuklarını düşünürken çoğu cehenneme adım atmıştır.
Bir Gaspar Noe filmi olan Climax; Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile ve Claude-Emmanuelle Gajan-Maull gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor.
NOPE - 6.8
Jordan Pele imzalı filmde Kaliforniya'nın iç kesimlerinde ıssız bir kanyonun sakinleri, gizemli ve ürkütücü bir keşif yapmaya kalkışır.
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