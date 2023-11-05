Korku sinemasının altın çağı: Son yılların korkutucu başyapıtları...

MIDSOMMAR - 7-1

Dani ve Christian genç bir çifttir. Üniversite arkadaşlarıyla birlikte İsveç’in küçük bir köyünde düzenlenen Midsommar festivaline katılma planı ile tatile çıkarlar. İlişkileri de çok da iyi gitmeyen çift, bu tatil ile kendilerine ve ilişkilerine son bir şans vermek isterler. Ancak, o çok huzurlu olduklarını düşündükleri yerde, aslında kaçışı olmayan bir cehenneme düştüklerini daha sonra anlayacaklardır. 90 yılda bir gerçekleşen gizli bir Pagan ayinin kurbanı olmuşlardır.

Son dönemin başarılı isimlerinden olan Florence Pugh, Will Poulter ve William Jackson Harper'ı bir araya getiren Ritüel, Ari Aster imzası taşıyor.