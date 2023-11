Korku sinemasının altın çağı: Son yılların korkutucu başyapıtları...

DOCTOR SLEEP - 7.3

Stanley Kubrick'in klasikleşen filmi "The Shining"in devamında gelişen olayları konu alan Doktor Uyku filminin yönetmen koltuğunda Mike Flanagan yer alıyor.

Filmde artık bir yetişkin olan Dan Torrence, kendisiyle benzer güçlere sahip olan küçük bir kızla tanışır. Torrence, kızı The True Knot adında ölümsüzlüğe ulaşmak için çocukları avlayan bir kötüden korumaya çalışacaktır.