İntikamın sınırlarını zorlayan 10 film
Film dünyası, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunarken, bazen adalet arayışının etkileyici hikayelerine de tanıklık ediyor. İntikam temalı filmler, karakterlerin yaşadıkları haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleleri ve bu mücadeledeki kararlılıklarını beyaz perdeye yansıtarak seyirciyi etkisi altına alıyor.
Adaletin doruklarda olduğu, gerilim ve aksiyonun birleştiği izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan en iyi 10 intikam filmi!
GLADYATÖR (2000) - 8,5
Gladyatör'de,İmparator Marcus Aurelius'un hüküm sürdüğü Roma'da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir.
AKIL DEFTERİ (2000) - 8,4
Akıl Defteri, kısa süreli hafıza kaybı olan bir adamın karısını öldürenleri bulma çabasını konu ediyor. Christopher Nolan filmin senaryosunu, kardeşi Jonathan Nolan tarafından yazılmış kısa hikâye "Memento Mori"den uyarladı.
OLDBOY (2003) - 8,3
İhtiyar Delikanlı, yıllarca hapis tutulan bir adamın serbest bırakılmasının ardından intikam arayışını konu ediyor. 2003 yılı Güney Kore yapımı gizem filmi Park Chan-wook imzası taşıyor.
V FOR VENDETTA (2005) - 8,2
V for Vendetta, 2005 ABD-Almanya ortak yapımı olup 2006'da gösterime giren film. Wachowski kardeşlerin sinemaya uyarlayıp yapımcılığını üstlendiği filmi daha önce Matrix üçlemesinde yardımcı yönetmenlik yapan James McTeigue yönetti.
KILL BILL (2003) - 8,2
Kill Bill: Volume 1, Quentin Tarantino tarafından yazılıp yönetilen dövüş sanatları türündeki 2003 yapımı ABD filmi. Filmin başrolünde The Bride karakterini canlandıran Uma Thurman yer alıyor.
ŞEYTANI GÖRDÜM (2010) - 7,8
Zevk için öldüren bir psikopatla bir gizli ajan arasındaki kedi-fare oyununu izleyen bir intikam filmi.
Şeytanı Gördüm, Kim Jee-woon tarafından yönetilen ve Park Hoon-jung tarafından yazılan 2010 Güney Kore aksiyon-gerilim filmi.
MONTE KRISTO KONTU (2002) - 7,7
Monte Kristo Kontu, Alexandre Dumas'ın kitabından uyarlama 2002 yapımı aksiyon filmi.
GAZAP ATEŞİ (2004) - 7,7
Gazap Ateşi; 2004 Amerikan yapımı, Tony Scott yönetmenliğinde başrolünü Denzel Washington'un oynadığı bir aksiyon filmi.
DIE HARD 3 (1995) - 7,6
Zor Ölüm 3, 1995 ABD yapımı gerilim aksiyon filmi. Özgün adı Die Hard with a Vengeance olan film New York'lu polis dedektifi John McClane etrafında dönen olayları ele alıyor.
ÖLÜMSÜZ AŞK (1994) - 7,5
Müzisyen Eric Draven ve nişanlısı Shelly, düğünlerinin arifesinde Top Dollar isimli berbat tipin başını çektiği serseri çetesi tarafından saldırıya uğrar ve katledilirler. Bir yıl sonra Eric'in mezarını ziyaret eden bir karga, genç adamın intikamcı bir ruh olarak ölümden dönüşünün de simgesi olacaktır. Alınacak intikamlar, verilecek dersler vardır.
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