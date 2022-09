Jean-Luc Godard  kimdir?  En iyi Jean-Luc Godard filmleri hangileridir? Yeni Dalga akımı nedir?

Jean-Luc Godard filmleri

Opération 'Béton' (1954)

Une femme coquette (1955)

Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)

Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960

Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960

Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961

Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962

Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963

Nefret (Le Mépris), 1963

Çete (Bande a Part), 1964

Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964

Alphaville, 1965

Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965

Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966

Amerikan Malı (Made in USA), 1966

Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d’elle), 1967

Çinli Kız (La Chinoise), 1967

Haftasonu (Weekend), 1967

Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968

Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968

Bir Artı Bir (One Plus One), 1968

Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968

İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969

Pravda, 1969

Doğu Rüzgarları (Vents d’Est), 1969

İtalya’daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969

Zafere Kadar (Jusqu’a la Vitoire), 1970

Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971

Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972

Jane’e Mektup (Letter to Jane), 1972