Jean-Luc Godard kimdir? En iyi Jean-Luc Godard filmleri hangileridir? Yeni Dalga akımı nedir?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 13:05
<p>Dünyaca ünlü Fransız yönetmen <strong>Jean-Luc Godard</strong> 91 yaşında hayatını kaybetti. </p> <p>Jean-Luc Godard  kimdir?  En iyi Jean-Luc Godard filmleri hangileridir? Yeni Dalga akımı nedir?</p>

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti. 

Jean-Luc Godard  kimdir?  En iyi Jean-Luc Godard filmleri hangileridir? Yeni Dalga akımı nedir?

<p>1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Yeni Dalga döneminde  Godard deneysel çalışmalar yapmış, o günlerin önde gelen felsefi görüşlerine özellikle varoluşçuluk üzerine inşa edilmiş sinema tezlerini göz önüne almıştır. </p>

1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Yeni Dalga döneminde  Godard deneysel çalışmalar yapmış, o günlerin önde gelen felsefi görüşlerine özellikle varoluşçuluk üzerine inşa edilmiş sinema tezlerini göz önüne almıştır. 

<p>Godard o dönemde yükselen Maoculuk'tan etkilenmiş, burjuva sinema sistemi için film yapmayı reddetmiştir. Godard, dönemin Maoist öğrenci liderlerinden Jean-Pierre Gorin ile Dziga Vertov Grup'u kurarak, Gorin ile birlikte o dönemdeki siyasal görüşlerinin çerçevesini çizen bir dizi film çekmiştir. Bu dönem 'Dziga Vertov Stage' olarak adlandırılır ve 1969 yapımı Le Gai Savoir ile 1972 yapımı Tout Va Bien filmleri arasındaki zamanı içine alır.</p> <p>Sonraki dönemde, Godard kendisini modern dünyadan ayırıp, Grenoble isimli küçük bir şehre yerleşti ve “Eşsiz bir politik filmin sadece kendi ailesine göstereceği bir film olacağı” inancı ile video çalışmalarına odaklandı.</p> <p>1979 yılında Godard ticari sinema dünyasına tekrar geri dönmüştür. Bu dönemde çektiği filmlerin karakteristik özellikleri arasında bir uygunluk ve ortak payda bulmak kolay değildir. </p>

Godard o dönemde yükselen Maoculuk'tan etkilenmiş, burjuva sinema sistemi için film yapmayı reddetmiştir. Godard, dönemin Maoist öğrenci liderlerinden Jean-Pierre Gorin ile Dziga Vertov Grup'u kurarak, Gorin ile birlikte o dönemdeki siyasal görüşlerinin çerçevesini çizen bir dizi film çekmiştir. Bu dönem 'Dziga Vertov Stage' olarak adlandırılır ve 1969 yapımı Le Gai Savoir ile 1972 yapımı Tout Va Bien filmleri arasındaki zamanı içine alır.

Sonraki dönemde, Godard kendisini modern dünyadan ayırıp, Grenoble isimli küçük bir şehre yerleşti ve “Eşsiz bir politik filmin sadece kendi ailesine göstereceği bir film olacağı” inancı ile video çalışmalarına odaklandı.

1979 yılında Godard ticari sinema dünyasına tekrar geri dönmüştür. Bu dönemde çektiği filmlerin karakteristik özellikleri arasında bir uygunluk ve ortak payda bulmak kolay değildir. 

<h3>Jean-Luc Godard'ın özel yaşamı</h3> <p>1961-1967  yılları arasında Anna Karina ile evli kaldı. İkinci evliliğini Anne Wiazemsky ile 1967 yılında yaptı. Çift 1979 yılındı boşandı.</p>

Jean-Luc Godard'ın özel yaşamı

1961-1967  yılları arasında Anna Karina ile evli kaldı. İkinci evliliğini Anne Wiazemsky ile 1967 yılında yaptı. Çift 1979 yılındı boşandı.

<h3>SİNEMADA YENİ DALGA AKIMI NEDİR?</h3> <p>"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır:</p> <p>"Herkes film yönetmeni olabilir."</p>

SİNEMADA YENİ DALGA AKIMI NEDİR?

"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır:

"Herkes film yönetmeni olabilir."

<h3>Jean-Luc Godard filmleri</h3> <p>Opération 'Béton' (1954)</p> <p>Une femme coquette (1955)</p> <p>Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)</p> <p>Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960</p> <p>Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960</p> <p>Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961</p> <p>Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962</p> <p>Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963</p> <p>Nefret (Le Mépris), 1963</p> <p>Çete (Bande a Part), 1964</p> <p>Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964</p> <p>Alphaville, 1965</p> <p>Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965</p> <p>Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966</p> <p>Amerikan Malı (Made in USA), 1966</p> <p>Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d’elle), 1967</p> <p>Çinli Kız (La Chinoise), 1967</p> <p>Haftasonu (Weekend), 1967</p> <p>Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968</p> <p>Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968</p> <p>Bir Artı Bir (One Plus One), 1968</p> <p>Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968</p> <p>İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969</p> <p>Pravda, 1969</p> <p>Doğu Rüzgarları (Vents d’Est), 1969</p> <p>İtalya’daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969</p> <p>Zafere Kadar (Jusqu’a la Vitoire), 1970</p> <p>Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971</p> <p>Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972</p> <p>Jane’e Mektup (Letter to Jane), 1972</p>

Jean-Luc Godard filmleri

Opération 'Béton' (1954)

Une femme coquette (1955)

Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)

Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960

Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960

Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961

Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962

Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963

Nefret (Le Mépris), 1963

Çete (Bande a Part), 1964

Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964

Alphaville, 1965

Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965

Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966

Amerikan Malı (Made in USA), 1966

Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d’elle), 1967

Çinli Kız (La Chinoise), 1967

Haftasonu (Weekend), 1967

Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968

Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968

Bir Artı Bir (One Plus One), 1968

Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968

İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969

Pravda, 1969

Doğu Rüzgarları (Vents d’Est), 1969

İtalya’daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969

Zafere Kadar (Jusqu’a la Vitoire), 1970

Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971

Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972

Jane’e Mektup (Letter to Jane), 1972

Jean-Luc Godard Yeni Dalga akımı yönetmen

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